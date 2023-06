Les fans de Coronation Street sous le choc alors que Daisy Midgeley commet une erreur fatale avec Ryan Connor

Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après que Daisy Midgeley ait commis une erreur fatale avec Ryan Connor.

La serveuse – qui est jouée par l’actrice Charlotte Jordan dans le feuilleton ITV – a désespérément besoin d’aider Ryan après l’avoir sauvée de l’attaque à l’acide au prix de son propre visage.

Mais dans l’épisode de ce soir après la condamnation du harceleur et agresseur Justin, Daisy a fait une grosse erreur.

Le jury est retourné au tribunal et alors qu’on demandait au contremaître s’ils avaient rendu un verdict, Justin a lancé un sourire effrayant à Daisy.

Mais il a été rapidement effacé de son visage.

Le jury a déclaré Justin coupable et il a été envoyé en prison, laissant Daisy profondément soulagée jusqu’à ce que Justin recommence à crier.

« Daisy, je t’aime toujours », a-t-il crié. « Nous serons à nouveau ensemble, je sais que nous le ferons. »

Mais alors qu’il était emmené, Daisy ne s’est pas tournée vers Daniel et a plutôt regardé Ryan après leur baiser choc la semaine dernière.

Plus tard, ils ont parlé et il était clair que Ryan avait du mal car il lui a dit que ce serait mieux s’ils ne se voyaient plus.

Avec Daisy partie, Ryan s’est mis à se morfondre sur Crystal – sans se rendre compte que Daisy se faisait passer pour le promoteur de talents.

Mais tout était prêt à sortir lorsque Ryan a fait une découverte choquante – que Crystal est dans le coma après un accident à Ibiza.

Alors que lui et Carla lisaient les mises à jour du profil de son amie sous le choc, Ryan a reçu un SMS.

« C’est Crystal », a-t-il dit en lisant le message à voix haute – puis il s’est rendu compte qu’il était pris au piège.

Daisy n’avait aucune idée qu’elle avait fait une erreur fatale et les fans sont sous le choc.

L’un d’eux a écrit: « Daisy est le poisson-chat le plus s *** de tous les temps, vous devriez au moins vérifier le profil de la personne que vous essayez d’être! »

Une seconde a déclaré: « Erreur de recrue en ne vérifiant pas réellement les médias sociaux des filles avant de se faire passer pour elle. »

Un autre a ajouté: « Ryan réalise enfin qu’il a été pêché! »