Les fans de Coronation Street sont terrifiés pour Roy Cropper alors qu’il résiste au gang raciste de Griff

Les fans de CORONATION Street sont terrifiés pour Roy Cropper après qu’il ait publiquement humilié le chef de gang raciste Griff.

Le propriétaire du café – qui est joué par l’acteur David Neilson dans le feuilleton ITV – a été attiré dans la réunion de Griff au centre communautaire sous prétexte qu’il était environnemental.

Lui et plusieurs autres voisins s’attendaient tous à un événement dirigé par la communauté.

Au lieu de cela, ils ont découvert avec horreur que Griff tentait de radicaliser les gens en affirmant que les immigrants étaient comme des espèces sauvages envahissantes, repoussant les classes ouvrières blanches.

Alors que Griff se lançait dans sa diatribe contre les contribuables, la conseillère locale Maria Connor lui a tenu tête, exigeant de savoir combien d’impôts il payait.

Mais alors que Maria a été déchirée par Griff et est partie, Roy s’est levé et a abattu Griff avec calme et raison.

En savoir plus sur Coronation Street CORRIE BLIME ! Maria et Alya de Corrie dans l’horreur du terrorisme alors que la police armée fait irruption nuit de filles Les ex-stars de Coronation Street Kimberly Hart-Simpson et Katie McGlynn se réunissent

“Je ne veux pas paraître impoli, mais pour vous de suggérer que l’écrevisse constitue une menace pour notre approvisionnement en eau, c’est assez risible”, a-t-il déclaré.

Il a démonté les arguments de Griff avec facilité – et a facilement fait trébucher le voyou raciste, ce qui en a fait la risée du public.

Roy a ajouté: «Si je me tourne vers le NHS, environ un sur sept de ses effectifs vient de l’extérieur du Royaume-Uni.

« Loin d’être un fardeau, le service de santé s’effondrerait s’il n’y avait pas ces 13 à 15 % de personnes qui viennent de l’étranger.





« Assurément, nous devrions leur offrir nos remerciements ? Et ce chiffre monte à 30 % en ce qui concerne les médecins… »

Le public a applaudi Roy et Griff a été humilié.

Griff et ses voyous ont affronté Roy à l’extérieur – mais ont fini par échouer à nouveau.

Et maintenant, les fans craignent pour la vie de Roy.

L’un d’eux a écrit: “Vraiment inquiet pour Roy.”

Un deuxième a déclaré: “Quelqu’un sur Coronation Street est aussi raciste que f *** envers le vieil homme, et Roy vient de l’essayer, respect pour Roy

Un autre a ajouté: “Roy Cooper est un héros absolu.”