Les fans de Coronation Street sont terrifiés par Summer Spellman alors que le mensonge de bébé est enfin révélé

Les fans de CORONATION Street ont été terrifiés par Summer Spellman après que son mensonge de bébé ait finalement été révélé.

L’adolescente – interprétée par Harriet Bibby – a caché le fait qu’elle a fait une fausse couche à ses mères porteuses Mike et Esther pendant quelques semaines.

Bien qu’elle sache qu’elle ne portait plus l’enfant qu’ils souhaitaient adopter une fois qu’il était né, elle a quand même reçu un beau paiement du couple pour aider à payer le programme de désintoxication du père de son petit ami Aaron.

Summer a lutté contre sa tromperie et le jeune couple a essayé de trouver un moyen de dire à Mike et Esther que la grossesse est terminée sans révéler ce qui s’est réellement passé.

Dans l’épisode d’une heure de ce soir, Summer a prétendu qu’elle était partie pour un scanner de bébé, mais a été horrifiée lorsque Mike et Esther se sont non seulement présentés à l’improviste pour les emmener à l’hôpital, mais une fois à l’intérieur, Mike est apparu à nouveau pour demander s’il pouvait accompagner Summer pour le balayage.

Summer et Aaron ont obtenu une sorte de sursis de dernière minute quand Esther s’est précipitée à l’hôpital et a révélé en larmes que sa mère était décédée.

Cependant, Summer a eu l’impression qu’elle ne pouvait toujours pas leur dire qu’il n’y avait pas de bébé non plus, et a informé Aaron qu’ils devraient garder le secret un peu plus longtemps.

Mais ce soir-là, de retour à l’appartement, Mike est arrivé en demandant s’il pouvait voir une photo du scan pour remonter le moral d’Esther.

Ayant déjà réfléchi à ce qu’il fallait faire concernant une image numérisée, Summer lui montra une image générique qu’elle avait enregistrée sur son téléphone à partir d’Internet.

Cependant, Mike s’est immédiatement méfié, se demandant pourquoi c’était sur son téléphone et non sur une impression, ainsi que pourquoi il n’y avait aucun nom ou information autour du bord.

Alors que Summer se tortillait visiblement, il a demandé: “Est-ce que tu me mens?” avant que Summer n’avoue tout.

Au moment du coup d’envoi de Mike, Aaron a déclaré : « Mike, tu dois comprendre à quel point cela a été difficile ».

Mais il s’est écrié : « Pas aussi dur que ça va l’être pour Esther !

Se tournant vers Summer, il demanda : « Qu’allez-vous faire ? Collez un oreiller sur votre pull ? »

Il a ensuite demandé quand elle avait perdu le bébé, et quand elle a révélé que c’était le 28 novembre, il a dit : « Vous avez pris notre argent ? Savoir que vous aviez perdu le bébé ? Vous nous avez escroqués !”

Il a alors demandé : « Je veux le récupérer ! Chaque centime ! Sinon, je te dénonce à la police !

Aaron a essayé de riposter en disant qu’il ne pouvait pas faire ça car ce que lui et Esther faisaient était également illégal, mais Mike n’en avait rien.

Il a dit : « Tu veux jouer au ballon dur, n’est-ce pas ? Parce que je me ferai un plaisir de vous embarquer !

Avant de partir, il s’est tourné vers Summer et lui a dit : “Tu me dégoûtes.”

Les téléspectateurs de Coronation Street n’ont pas tardé à commenter la révélation sur Twitter, avec un écrit: “Ooo, Mike était en fait un peu effrayant ce soir quand il a découvert que Summer avait menti!”

Un autre a ajouté: «Summer et Aaron ont tous les deux mieux dormi avec un œil ouvert. Esther et Mike viennent les chercher !

Un troisième a tweeté: “Omg le méchant micro!”

TVI

Mike et Esther avaient suivi Summer et Aaron à l’hôpital[/caption]

TVI

Le couple s’était demandé combien de temps ils pouvaient continuer à mentir[/caption]