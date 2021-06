Les fans de Coronation Street sont restés choqués par l’âge réel de l’actrice de Summer Spellman, Harriet Bibby, mais avez-vous deviné correctement?

Les fans de CORONATION Street ont été choqués par l’âge réel de l’actrice de Summer Spellman, Harriet Bibby.

La star du feuilleton a révélé son âge lors d’une conversation sur Lorraine hier matin.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

6 Les fans de Coronation Street ne peuvent pas oublier l’âge de l’actrice de Summer Spellman, Harriet Bibby, dans la vraie vie Crédit : Rex

Le personnage de Harriet, Summer, a eu du mal pendant quelques semaines car elle a perdu l’appétit, souffre d’une fatigue extrême et a fait plusieurs effondrements.

Après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital la semaine dernière, il a été révélé que l’adolescent de 16 ans souffrait de diabète de type 1.

L’actrice, qui a participé au talk-show pour sensibiliser à la maladie, a laissé les téléspectateurs stupéfaits lorsqu’elle a admis qu’elle avait sept ans de plus que son alter ego.

Lorraine a demandé : « Tu as quel âge dans la vraie vie ? » ce à quoi Harriet a répondu: « J’ai 23 ans. »

6 Harriet a endossé le rôle de Summer en novembre 2020 Crédit : ITV

6 La star est apparue sur Lorraine hier pour parler de son scénario actuel Crédit : Rex

6 Harriet a révélé qu’elle avait 23 ans dans la vraie vie Crédit : Rex

« Vous avez l’air plus jeune et c’est génial », a ajouté l’hôte.

Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur étonnement devant son apparence jeune.

L’un d’eux a écrit : « 23 ! Je suis toujours comme #lorraine. »

Un deuxième a déclaré : « 23 ??? Je pensais 13 #lorraine. »

23 ! je suis toujours comme #lorraine pic.twitter.com/GyzkF7D4LL — Je préfère être… (@Idratherbe6) 22 juin 2021

Un troisième a ajouté : « 23 #lorraine » et un gif de Mr Bean laissant tomber un verre sous le choc.

Après avoir refusé de manger, avoir perdu connaissance à l’école et être allé plus souvent aux toilettes, Summer a décidé d’appeler les médecins.

Cependant, le vicaire Billy Mayhew et son petit ami Todd Grimshaw pensaient que la raison de son comportement était un trouble de l’alimentation et s’inquiétaient de plus en plus pour elle.

Il est vite apparu qu’elle souffrait de diabète après s’être à nouveau effondrée alors que les médecins lui faisaient subir d’autres tests.

6 L’été a connu plusieurs chutes ces dernières semaines Crédit : ITV

6 Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et on lui a dit qu’elle souffrait de diabète de type 1

S’exprimant à propos de son personnage, Harriet a déclaré à Lorraine: « C’est en fait une fille assez sensée et elle est assez mature avec la façon dont elle a été élevée par Billy.

« Elle est probablement plus sensée que moi ! Donc je ne trouve pas trop exagéré de la jouer. »

Harriet a rejoint les Cobbles en novembre 2020 après avoir remplacé l’actrice Matilda Freeman, qui jouait Summer à partir de 2017.

La star a joué des rôles dans le drame médical Brassic de Sky One et la BBC Doctors, mais a également travaillé comme professeur de chant.