Les fans de Coronation Street sont émus alors que le savon rend hommage aux icônes du spectacle le jour du mariage de Fiz et Tyrone

Les fans de CORONATION Street ont été émus par un hommage déchirant aux icônes du savon alors que Tyrone et Fiz se sont finalement mariés.

Le couple – interprété par les acteurs Alan Halsall et Jennie McAlpine dans le feuilleton ITV – s’est marié après que le mécanicien ait prévu une cérémonie surprise pour eux.

Tyrone et Fiz se sont finalement mariés le jour de Noël

Et dans un style classique, les noces du couple ont été marquées par un hommage à Jack et Vera Duckworth – le couple marié de longue date des pavés qui les a aidés à se réunir en premier lieu.

Ce n’était pas facile de faire descendre Fiz et Tyrone dans l’allée.

Les téléspectateurs savent que le couple a traversé les guerres récemment avec l’affaire de Tyrone et que Fiz a épousé un autre homme.

Mais Tyrone a décidé qu’il voulait enfin mettre une bague dessus – et a organisé une cérémonie époustouflante pour le couple avec tous leurs amis et leur famille.

Cependant, son plan pour jeter Fiz hors de l’odeur a mal tourné lorsque ses faux plans pour un plat à emporter l’ont laissée furieuse.

Elle a quitté la maison le matin, déterminée à obtenir une dinde pour leur repas – mais a fini par s’effondrer en chemin sans son téléphone.

Après avoir obtenu l’aide d’un homme mystérieux appelé Chris, Fiz est retournée sur les pavés et a finalement épousé Tyrone.

Cependant, il était clair que tout le monde n’était pas d’accord avec les noces surprises.

Après avoir fait un retour choc sur les pavés, la grand-mère de Tyrone, Evelyn, a clairement indiqué qu’elle n’était pas fan d’un mariage surprise, mais qu’elle s’est quand même présentée pour montrer son soutien.

Célébrant leur mariage avec un verre dans les Rovers, le spectacle a ensuite noté Jack et Vera, qui les avaient “regardés” d’outre-tombe.

Le doux commentaire a laissé les téléspectateurs manquer la paire emblématique, connue pour son amour autant que pour ses querelles – tout comme Tyrone et Fiz.

L’un d’eux a écrit: “Awwww une mention de Jack et Vera” à côté des émoticônes qui pleurent.

Un deuxième a dit: “En entrant dans ce Corrie, je lèverai aussi un verre à Jack an Vera!”

Un autre a célébré le rare épisode de joyeux Noël et a déclaré: “Une belle fin heureuse pour Fiz et Tyrone. Une bonne dose de comédie et de drame, c’est ce dans quoi Coronation Street excelle !

Jack et Vera étaient des membres bien-aimés de la série pendant des décennies