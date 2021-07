Les fans de Coronation Street sont écoeurés alors que Tyrone Dobbs attaque le nouvel homme de l’ex Fiz, Phil

CORONATION Les fans de la rue sont dégoûtés par Tyrone Dobbs après qu’il ait attaqué le nouvel homme de l’ex Fiz, Phil.

Le mécanicien – qui est joué par l’acteur Alan Halsall dans le feuilleton ITV – se déchaîne après avoir été qualifié de « compagnon ».

2 Tyrone a fait un swing chez le nouveau gars de Fiz sur Coronation Street ce soir

« Ne t’inquiète pas, j’y vais », marmonna Tyrone. “Ensuite, vous pourrez profiter de votre petite soirée romantique en toute tranquillité.”

Mais alors que Tyrone devenait de plus en plus belliqueux envers Fiz et Phil – il a eu l’humiliation à venir lorsque Curtis lui a dit que sa carte avait été refusée.

Alors que Tyrone téléphonait à la banque en insistant sur le fait que tout irait bien, Fiz est allé aux toilettes et Phil a gentiment payé la facture pour mettre fin à toute la maladresse.

Cependant Tyrone a réagi avec fureur.

« Tu quoi? » il cria.

« Pourquoi as-tu fait ça ? Rendez-lui l’argent, il ne paie pas ma facture.

« Vous avez emmené ma femme, mes enfants et puis vous êtes ici en train de montrer de l’argent. »

Avec cela, il s’est jeté sur Phil, enragé et l’a fait tomber sur du verre brisé.

Les téléspectateurs étaient dégoûtés par Tyrone pour son comportement.

L’un d’eux a écrit: « Bien sûr, Tyrone écrase le rendez-vous de Fiz avec Phill, à quel point est-il enfantin? »

Un deuxième a déclaré: « Tyrone se moque de lui-même. Il a Alina maintenant. Il doit laisser Fiz tranquille! »