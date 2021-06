Les fans de Coronation Street sont dégoûtés par Fiz pour avoir interdit à Tyrone de voir ses filles

CORONATION Les fans de la rue sont dégoûtés alors que Fiz Stape a tenté d’empêcher Tyrone Dobbs de voir ses enfants.

Le flogger de meubles d’occasion – qui est joué par l’actrice Jennie McAlpine dans le feuilleton ITV – a décidé qu’elle interdirait à son ex de voir ses enfants après que sa fille Hope ait tenté de se faire renverser.

4 Les fans de Coronation Street sont consternés par la décision de Fiz Stape d’empêcher Tyrone Dobbs de voir ses enfants

Troubled Hope a eu recours à son ancien comportement en courant devant une voiture tout en marchant avec Alina et en mentant sur le pourquoi.

Fiz a décidé que c’était une raison suffisante pour interdire à Tyrone de voir les enfants et est allé le lui dire – le laissant horrifié.

En suivant sa maison et en faisant irruption dans la maison, Tyrone a dit à son ex : « Je ne suis pas une blague et vous ne pouvez pas éloigner mes enfants de moi.

« Je suis sérieux. Saviez-vous pour Nan, hein, elle pense que je ne peux pas voir les filles. Ils ne sont pas en danger. Je veux voir les filles, tu ne peux pas m’arrêter.

4 Fiz a décidé d’intenter une action en justice

Mais Fiz a insisté : « Je peux et je le ferai. Hope et Ruby sont en sécurité avec moi.

Cependant, Tyrone a souligné que Fiz ne peut pas garder Ruby de lui – car elle n’est pas sa mère.

— Ruby est ma fille, pas la tienne, dit-il.

Regrettable, Tyrone s’est immédiatement excusé et a supplié Fiz de reconsidérer.

4 Fiz a décidé de se faire aider par Adam

Mais lorsqu’elle a refusé, il a combattu le feu par le feu et lui a dit : « Ce n’est pas fini, tu ne peux pas décider si je vois mes enfants ou non. »

Plus tard, Evelyn a été forcée d’intervenir pour dire à Tyrone de grandir et de parler à Fiz – mais c’était pour rien.

Ayant vu que Tyrone avait pris de l’argent sur le compte joint

S’approchant d’Adam, elle a déclaré: «Il joue sale maintenant, donc je le suis et tout.

4 Adam lui a dit qu’elle devait faire attention

« J’ai besoin de quelque chose de juridiquement contraignant qui dit qu’il ne peut pas me retirer les filles.

« Il a déjà dit que je ne suis pas la mère de Ruby, je ne peux pas le laisser les avoir. »

Elle a ajouté: « S’il vous plaît, Adam, ces filles sont tout pour moi.

« Il a déjà prouvé qu’il s’en fout d’eux – s’il l’avait fait, il ne serait pas parti.

« J’ai besoin de votre aide. Je ferai tout ce qu’il faut pour arrêter Tyrone.

Les fans étaient dégoûtés par Fiz pour avoir essayé d’empêcher Tyrone de voir ses enfants.

L’un d’eux a écrit: « Fiz est amère parce qu’elle n’a pas eu d’impression sur toile. #Corrie #CoronationStreet. »

Un deuxième a déclaré: « Fiz a tellement tort! Tyrone se soucie des enfants. Elle ne pourrait pas avoir plus tort d’essayer de l’empêcher de les voir. Elle a réagi de manière excessive au début, disant qu’ils étaient en danger avec Alina #Corrie. «

Un autre a ajouté: « OMG Fiz a sérieusement besoin d’avoir une adhérence épouvantable. Ty n’a pas quitté les enfants, il l’a laissée – GROSSE différence #Corrie. »