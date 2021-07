Les fans de Coronation Street sont dégoûtés alors que Daisy fait boire de l’alcool à Ryan Connor pour l’agresser sexuellement

Les fans de CORONATION Street sont dégoûtés après que Daisy Midgley ait forcé Ryan Connor à boire de l’alcool pour qu’elle puisse l’agresser sexuellement.

Assurant Ryan avec des cocktails, Daisy l’a piégé pour qu’il laisse son téléphone afin que sa petite amie Alya ne puisse pas entrer en contact avec lui.

5 Le méchant manipulateur doit saouler Ryan pour bouger Crédit : ITV

Mais alors que Ryan devenait de plus en plus saoul et vulnérable, Daisy restait sobre pour profiter de lui.

En le manipulant, elle lui a versé son faux cœur dans un effort pour en profiter.

Elle lui a dit : « J’ai vraiment du mal à me faire des amis.

« Les filles me détestent à cause de mon apparence et les garçons ne veulent qu’une chose de moi. Mais tu es différent.

5 Ryan est clairement incapable de consentir à Daisy Crédit : ITV

« Tu es si facile d’être avec toi et tu me comprends, et peu de gens le font. »

Alors qu’elle suggérait à Ryan de boire plus, Daisy est sortie devant les Rovers et a fini par se heurter à Alya.

Alors qu’Alya l’a prévenue, il est vite devenu évident que Daisy tomberait à de nouveaux plus bas pour se venger.

Elle a prétendu qu’elle ne savait pas où était Ryan et a dit à Alya qu’il était sorti avec des amis.

5 Ryan est laissé vulnérable et piégé par Daisy Crédit : itv

5 Daisy l’a fait bouger malgré que Ryan veuille rentrer à la maison

Au lieu de cela, elle est revenue et lui a donné plus d’alcool.

Il est devenu clair que Ryan était tellement ivre qu’il était incapable de consentir et Daisy l’a fait bouger.

« Il faut l’oublier, dit-elle.

« Laquelle allez-vous choisir : une petite amie ennuyeuse ou une nuit de passion sauvage ? Je ne parlais pas des cocktails.

Sur ce, elle commença à tâtonner Ryan – le laissant clairement mal à l’aise.

5 Alya a quitté le travail pour aller au concert de Ryan

Les fans étaient dégoûtés des actions de Daisy.

L’un d’eux a écrit: « Je suis désolé, mais si les rôles étaient inversés, ce serait un viol… Elle lui a littéralement donné le cul de rat et maintenant elle essaie de le mettre au lit… Prédicteur effrayant .. »

Un deuxième a déclaré: « Ugh déteste honnêtement Daisy #coronationstreet 🤬🤬 #corrie »

Un autre a ajouté: « Wow. Ce que Daisy fait à Ryan est vraiment écœurant. Y a-t-il quelque chose de plus cruel que d’amener quelqu’un sous l’influence de l’alcool et de le forcer à se coucher alors qu’il n’est pas dans le bon état d’esprit? »