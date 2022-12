Les fans de Coronation Street sont convaincus que le personnage légendaire reviendra au milieu d’énormes nouvelles sur les bébés

Les FANS de Coronation Street sont convaincus qu’un personnage est sur le chemin du retour sur les pavés avec un bébé en remorque.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV sont tout à fait certains qu’Alina Pop est sur le chemin du retour à Weatherfield – avec une énorme surprise pour l’ex Tyrone Dobbs.

TVI

Les fans pensent qu’Alina Pop pourrait retourner sur les pavés[/caption]

TVI

Tyrone a trompé Fiz avec Alina[/caption]

Les théories sur le retour d’Alina sont nées à la suite de la dernière cascade de Tyrone – proposer au café à Fiz afin d’affirmer leur amour.

Alina était connue pour être la cause de la dernière opération de Tyrone et Fiz après que Tyrone ait poursuivi la beaucoup plus jeune Alina et se soit retrouvé dans une relation avec elle.

Au cours de la relation d’hier soir, à la suite d’une confusion à l’école de Hope à propos des noms de famille et des noms de famille, Tyrone s’est senti un peu gêné et cela l’a incité à se lancer dans une surprise imprévue et inattendue pour Fiz.

Un Fiz excité a dit oui à la hâte et le couple n’a pas tardé à commencer à planifier leur mariage de rêve, mais cet affichage inhabituel et heureux sur le feuilleton a immédiatement incité les fans à se demander quelle pourrait être la prochaine tournure.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Cue Alina avec un enfant au mariage.”

Un autre a ajouté: “Combien de temps avant qu’Alina revienne #Corrie.”

Comme un troisième a fait écho: “Cue Alina arrive avec Tyrone junior.”

Au cours de la relation d’Alina et Tyrone, la jeune fille s’est rapidement retrouvée enceinte de leur premier enfant ensemble.

Le couple était ravi d’élargir leur couvée, mais Alina a eu le cœur brisé lorsqu’elle a perdu le bébé à la suite de la fille de Tyrone, Hope, qui a mis le feu à leur appartement.

Hope avait une longue histoire de pyromanie que Tyrone cachait à Hope, ce qui l’a incitée à mettre fin à leur relation amoureuse.

Les téléspectateurs de l’émission se souviendront qu’Alina est arrivée pour la première fois dans la rue dans le cadre d’une flopée de travailleurs roumains illégaux employés dans un bar à ongles local.

Alina a rapidement noué une relation avec Seb Franklin qui s’est vite rendu compte qu’elle se trouvait illégalement dans le pays et qu’elle était maltraitée au salon de manucure.

Seb et l’informateur infiltré de la police Jan ont rapidement révélé le réseau de trafic et ont pu libérer Alina et les autres filles victimes de la traite, leur permettant de retourner dans leurs foyers et leurs familles en Europe de l’Est.

Finalement, Alina est retournée au Royaume-Uni de son propre gré après quelques mois de retour en Roumanie et a rapidement obtenu un emploi de responsable des ventes chez Underworld, où sa romance avec Tyrone a commencé.