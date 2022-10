Les fans de Coronation Street sont convaincus d’avoir résolu le lien tordu entre Harvey et Sam

Les fans de CORONATION STREET prédisent une énorme torsion de l’ADN avec le méchant Harvey Gaskell étant le vrai père de Sam Blakeman.

Dans l’épisode de lundi du feuilleton ITV, Leanne a fait face au meurtrier Harvey en prison et l’a menacé de harcèlement criminel – mais elle a été laissée sous le choc après que Harvey lui ait dit la vraie raison pour laquelle il voulait la voir.

TVI

Harvey a demandé à voir Leanne – mais pourquoi ?[/caption]

Leanne est choquée d’apprendre que Sam a envoyé des lettres[/caption]

Harvey a accidentellement tué la mère de Sam, Natasha, l’année dernière à Halloween en pensant que c’était Leanne.

Leanne et Nick s’occupent maintenant de Sam et ils s’inquiètent pour lui à l’approche de l’anniversaire de la mort de sa mère.

Leanne a été stupéfaite d’apprendre que Sam écrivait à Harvey «des tas de lettres» trois ou quatre fois par semaine.

Et Harvey a été choqué de savoir que Leanne n’en savait rien.

Il a expliqué que Sam lui posait des questions dans ses lettres telles que “est-ce que quelqu’un a essayé de te tuer?” et “vous sentez-vous désolé?”

Il a encouragé Leanne à dire à Sam de “s’en remettre” et de “passer à autre chose”.

Une Leanne en colère a dit à Harvey que Sam n’avait pas parlé pendant des mois après la mort de sa mère parce qu’il était tellement traumatisé.

Elle a crié : « C’était un petit garçon heureux avant que cela n’arrive. Et maintenant, à cause de ce que tu as fait, il ne sera plus jamais le même.

« C’est sur vous personne d’autre. Vous avez tué sa mère et lui avez enlevé une grande partie de sa vie.

Mais après les scènes de prison tendues, les fans sont convaincus que Harvey pourrait être le vrai père de Sam.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Pourquoi ai-je l’impression que Harvey se révélera être le vrai père de Sam dans #Corrie et non Nick?

Plus tard, Nick et Leanne informent Sam qu’Harvey ne lit plus ses lettres et qu’il ne devrait pas perdre son temps à chercher des réponses auprès d’un tueur.

Mais Sam a proposé un accord selon lequel il cesserait d’écrire des lettres s’ils l’emmenaient en prison pour voir Harvey face à face.

Nick a immédiatement refusé – Sam va-t-il abandonner ?

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur ITV à 20h.

Sam exige d’aller en prison et de voir l’assassin de sa mère[/caption]