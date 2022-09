Les fans de Coronation Street sont choqués par un meurtre horrible alors que le nouveau méchant des pavés est révélé

Les fans de CORONATION Street sont sous le choc de l’horrible meurtre de Leo par Stephen Reid.

L’ingénieur en structure – qui est joué par l’acteur Joe Frost dans le feuilleton ITV – a été jeté sur un balcon dans une poubelle par l’homme d’affaires en faillite Stephen dans l’épisode de ce soir.

Leo a repéré Stephen rencontrant Gabrielle pour une réunion clandestine à l’usine et les a suivis à l’intérieur de Coronation Street lundi soir.

Montant le chemin au sommet, Leo regarda attentivement Gabrielle avertir Stephen qu’elle voulait son argent.

Elle a donné un mois à son ex, insistant sur le fait qu’elle ira à la police si elle ne reçoit pas l’argent à ce moment-là.

Léo se fait alors connaître et Stephen panique.

“Vous volez Audrey pour vous garder hors de prison, ce qui explique pourquoi vous avez réservé une évaluation à Grasmere Drive, il y a une semaine et non des mois comme vous l’avez dit à votre pauvre vieille mère ravagée par la démence”, lui a-t-il dit.

Et quand il lui a dit qu’il était sur le point d’appeler Audrey et de la prévenir, puis d’appeler la police, Stephen lui a arraché son téléphone des mains.

“Tu dois te calmer mon vieux, tu vas te faire du mal”, a dit Leo à Stephen en se penchant pour prendre son téléphone.

Mais comme il l’a fait, Stephen l’a frappé à la tête et l’a écrasé dans le poteau métallique.

Il a ensuite jeté Leo par-dessus la barrière dans la poubelle en dessous.

Stephen a couru pour voir si Leo était vivant, mais avant qu’il ne puisse vérifier, Sarah est sortie de l’usine avec un sac poubelle.

Paniqué, Leo l’a interrompue et a pris le sac et l’a jeté sur Leo avant de claquer le couvercle et d’accompagner sa nièce pour boire un verre.

Cependant, à la table voisine, Rita, Gemma et Daisy offraient à Jenny un dîner d’adieu pour sa vie au Canada avec Leo.

Stephen a alors paniqué quand Carla l’a convoqué à l’usine avec la police là-bas par-dessus la porte du portique ouverte.

La police est arrivée et a fouillé la zone – ouvrant même la poubelle – mais a raté la présence du corps de Leo.

Cela a donné à Stephen la chance de revenir au milieu de la nuit pour récupérer le corps de Leo et le cacher à l’arrière d’une camionnette.





Les téléspectateurs sont horrifiés par la tournure des événements.

L’un d’eux a écrit : « Que s’est-il passé si Leoest mort ?! Il est définitivement mort parce que Stephen est un nouveau tueur en série, tout comme Richard Hillman.

Un deuxième a dit: “lmao un peu d’espoir Leo est vivant mais fait semblant d’être mort et joue avec Stephen, le rendant fou hahahaha.

Un autre a ajouté : « Pauvre Leosuivant le même chemin que Sandy Edwards.