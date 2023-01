Les fans de Coronation Street s’évanouissent devant la transformation “sexy” du personnage

Les FANS de Coronation Street ont eu chaud sous le col du nouveau look sexy d’un personnage sur les pavés.

Les téléspectateurs d’ITV se sont évanouis devant les écrans de télévision le soir du Nouvel An grâce à Peter Barlow qui a montré son beau nouveau look avec de nouvelles lunettes pour rivaliser avec celles de Deirdre Barlow.

ITVX

Les fans ont adoré son nouveau look “sexy”[/caption] ITVX

Peter et Carla ont profité d’une soirée en amoureux[/caption]

Après quelques années de troubles pour Peter sur les pavés suite à sa rechute d’alcoolisme, il a eu besoin d’une greffe de foie pour le remettre en pleine santé.

Il n’avait pas l’air à son meilleur pendant cette période, mais maintenant les fans ne pouvaient s’empêcher de commenter Peter maintenant qu’il avait une bonne santé.

Alors que Peter emmenait sa femme Carla au Speed ​​Daal pour un repas du Nouvel An, il a montré ses nouvelles lunettes qui rehaussaient son look et son style habituels.

Il avait l’air pimpant dans un t-shirt blanc moulant pour son rendez-vous avec sa femme, qui avait été bouleversée après n’avoir initialement aucun plan pour le Nouvel An.

Un fan a déclaré à propos du personnage de Chris Gascoyne : “Peter a remplacé Deirdre en tant que” caractéristiques sexy “de la rue.”

Un autre spectateur désemparé a jailli: “Peter a l’air très bien ce soir!”

Tandis qu’un troisième réfléchissait: «Peter convient bien à ces spécifications. Il y a une nouvelle spécification sexy sur les gars. Et c’est Peter Barlow.

Un autre spectateur était simplement heureux de revoir la paire à l’écran après avoir eu l’impression que le contenu de Peter et Carla avait fait défaut en 2022.

Ils ont dit : « Un baiser de Carla et Peter sous le feu d’artifice !! Personne ne me parle.

Les patrons de Corrie pourraient-ils préparer les tourtereaux pour une année 2023 monumentale ?