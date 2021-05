Les fans de Coronation Street «  se sentent malades  » alors que Nina Lucas et Seb sont violemment attaqués par la bande de voyous de Corey

CORONATION Les téléspectateurs sont en larmes après que Nina Lucas et Seb Franklin aient été violemment attaqués par le gang de Corey Brent.

Le couple – qui est joué par les acteurs Mollie Gallagher et Harry Visinoni dans le feuilleton ITV – était sur un nuage neuf après une journée parfaite et a décidé de rentrer chez lui le long du chemin.

9 Seb et Nina sont tombés sur Kelly, Corey et son gang

9 Corey a demandé à ses amis de suivre Seb et Nina

Cependant, sur le chemin du retour, ils sont tombés sur le gang de Corey alors qu’ils buvaient avec Kelly Neelan et Summer Spellman.

Nina a insisté pour rester avec les filles pour s’assurer qu’elles allaient bien – mais cela s’est avéré être une erreur mortelle.

Alors que Summer partait pour rentrer chez elle, Nina a essayé d’aider Kelly mais elle l’a renvoyé au visage.

Malgré ses bonnes intentions, la fille d’un usurier meurtrier s’est retournée contre elle – et a giflé Nina.

9 Kelly a giflé Nina après avoir été encouragée par Corey et son gang

Une Nina et Seb secoués sont partis mais le gang les a suivis avec Corey exigeant que le gang suive et continue l’attaque.

«Je pense que nous les avons perdus», a déclaré Seb, mais en parlant, le gang est apparu derrière eux.

Nina lui a dit d’agir normalement mais il a sorti son téléphone pour retourner l’appel de sa mère et lui a laissé un message vocal.

Mais le gang l’a vu et a pensé qu’il appelait la police et a commencé à les attaquer tous les deux.

9 Corey et son gagnant ont été attaqués quand ils pensaient que Seb appelait la police

9 Corey et son gang les ont suivis dans une ruelle sombre

Nina a réussi à s’enfuir mais Seb a été brutalement frappé au sol.

Pendant ce temps, Corey et Kelly sont rentrés chez eux et le voyou s’est mis à dissimuler ce qu’il avait fait.

«Tais-toi et écoute», lui dit-il au téléphone.

«Personne ne sait rien – ce cinglé et son petit ami iront bien, alors calmez-le.

9 Seb a réussi à appeler la police avant de tomber inconscient

9 Nina a vu Seb toucher le sol

«Agissez normalement et ne respirez pas un mot. Le garder entre nous. Juste nous qui étions là et personne d’autre. Juste pour être prudent, mettez vos vêtements au lavage et nettoyez en profondeur vos baskets.

«Et c’est important – ne m’appelez plus. N’envoyez pas de texte ou de message, rien. Je te rattraperai demain ou pendant un certain temps.

«Pas par téléphone, tu comprends. Faites ce que je vous dis et tout ira bien.

Il est apparu plus tard que Seb avait réussi à appeler à l’aide avant de perdre connaissance et ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

9 Nina a réussi à fuir

Roy s’assit au chevet de Nina pendant qu’Abi restait avec son fils.

Et à la fin de l’épisode, les machines de survie ont commencé à biper avec Seb et les infirmières se sont précipitées pendant qu’Abi sanglotait.

L’épisode émouvant a laissé les fans pleurer à la maison.

9 Les téléspectateurs « se sentent malades » après avoir vu Corey attaquer Seb

L’un d’eux a écrit: « Pauvres Nina et Seb! Les attaques de haine sont horribles et ont des effets émotionnels / physiques à long terme sur les victimes. »

Une seconde a déclaré: « Je ne suis pas prêt pour le prochain épisode de @itvcorrie qui va être déchirant pour Abi et Roy. »

Un autre a ajouté: « Je me sens malade. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être différents sans avoir à faire face à des abus honteux et à être violemment attaqués.

«Il y a de la place pour cela et jamais d’excuses pour la brutalité.

« Nina est un beau personnage et c’est vil à regarder. Les voyous devraient être nommés et humiliés #Corrie. »

Nina et Seb obtiendront-ils la justice qu’ils méritent?

Coronation Street continue vendredi à 19h30 sur ITV.