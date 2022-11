Les fans de Coronation Street se divisent alors que le savon entre dans un «territoire dangereux» avec un scénario tordu

Les fans de CORONATION Street sont divisés après des scènes de racisme déchirantes alors que la controverse de Max Turner radicalisation le scénario continue.

Les téléspectateurs ont été déstabilisés après que le réfugié Daryan a été attaqué dans l’épisode de lundi du feuilleton ITV.

TVI

L’attaque de Daryan a divisé les téléspectateurs[/caption] TVI

Les voyous l’ont intimidé à cause de sa nationalité[/caption] TVI

Après avoir reçu un coup de poing, Daryan a réussi à faire un coureur[/caption]

Un gang masqué de voyous racistes, dirigé par Griff, l’a intimidé en raison de sa nationalité en dehors de Speed ​​​​Dhal.

“Qu’est-ce que tu veux? Je n’ai pas d’argent », leur a dit Daryan alors qu’il commençait à paniquer.

Les vils voyous ont répondu : « Qu’est-ce qu’il dit ? Parle anglais mec. Quelqu’un peut-il traduire ?

Alors que Daryan tentait de partir, il a été brutalement frappé au visage et s’est fait crier des injures racistes par le groupe.

“Retournez au Pakistan mon pote, vous n’appartenez pas ici”, a déclaré Griff.

Daryan a essayé de courir mais une araignée masquée l’a fait trébucher et il est tombé sur les pavés.

Se relevant, il a eu du mal à se précipiter tandis que les voyous racistes faisaient des bruits de singe.

Les scènes troublantes ont laissé les téléspectateurs malades et divisés.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Sérieusement, je pense que les écrivains entrent en territoire dangereux avec cette histoire de racisme #Corrie.”

Un autre a écrit: «Je n’aime vraiment pas cette histoire de racisme sur #Corrie. Je pense que Max cherche à se faire gifler. Ramenez la comédie et 1 jours de doublure.

Cependant, certains fans ont loué les intrigues du feuilleton pour avoir mis en évidence un problème de société aussi important.





Ils ont écrit: «Chapeau à @SairKhan pour cette histoire de racisme dans @itvcorrie. Il ne peut pas être facile de rester là et de subir les abus, mais heureusement, cela est dramatisé. J’espère que cette représentation aidera de nombreux téléspectateurs à regarder. #Corrie.

Le producteur de Corrie, Iain MacLeod, a déclaré: «Dans l’ensemble, l’histoire de Max en est une sur le toilettage d’un adolescent vulnérable à un moment où il se sent le plus aliéné et privé de ses droits.

“L’histoire englobera les techniques de recrutement” traditionnelles “des groupes extrémistes, et nous verrons Max se lier d’amitié en personne avec des personnalités plus âgées, semblables à des mentors, qui lui donneront un sentiment de loyauté et de fraternité.”

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV.

TVI

Max continue d’être soigné par un groupe de radicalisation[/caption]