Les fans de Coronation Street sanglotent alors qu’Emma Brooker dit à Curtis, en phase terminale, qu’elle l’aime

Les fans de CORONATION Street pleurent de joie après qu’Emma Brooker ait découvert la vérité sur Curtis – et lui ait dit qu’elle l’aimait.

La barmaid – qui est interprétée par l’actrice Alexandra Mardell dans le feuilleton ITV – a finalement eu son homme après avoir eu le cœur brisé lorsqu’il l’a larguée lundi.

ITV

Les fans de Coronation Street étaient en larmes alors qu’Emma Booker a avoué son amour pour Curtis en phase terminale[/caption]

ITV

Curtis a dit franchement à Emma son état[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, elle a découvert la vérité sur les raisons de sa séparation – découvrir qu’il n’avait rencontré personne d’autre et qu’il cachait à la place une maladie en phase terminale qui pouvait le tuer à tout moment.

Mais quand Curtis est parti sur son dire, elle a rapidement eu des regrets et a utilisé la radio du taxi de papa Steve pour entrer en contact avec Curtis pour demander une autre chose.

À la radio, elle a déclaré: «Je suis tellement désolée pour avant, je ne suis pas si brillante à penser sur mes pieds.

«Je suis comme une bonne tasse de thé – vous devez me laisser mijoter un peu, préparer le sachet.

« J’ai besoin de réfléchir à des choses et je dois les laisser s’arranger avant de dire ce que je ressens.

«Mais quand je le fais et que je laisse le thé infuser et que toutes mes pensées sont réglées, je peux dire ce que je veux dire, ce que je veux vraiment dire et ce sera la vérité honnête.

«Et ma vérité honnête est de ne pas y aller. S’il vous plait, je sais que vous ne m’avez pas trompé ou menti pour m’attirer dans vos affections.

«Je ne peux même pas commencer à imaginer à quel point il est difficile de parler de vos affaires, et je sais que le terminer avec moi était de me protéger.

« Je comprends maintenant. Tu ne voulais pas me faire de mal, et c’était vraiment gentil mais c’est trop tard – je t’aime. Oui, je t’aime déjà.

« Tu me rends heureux. Et c’est tout, fini.

Plus tard, Emma a été dévastée en pensant que Curtis n’avait pas compris son message, jusqu’à ce qu’il entre dans les Rovers et lui dise qu’il ressent la même chose.

Les scènes ont donné aux fans toutes les sensations.

L’un d’eux a écrit : « Awww, je prie pour Emma et Curtis. #corrie »

Un deuxième a déclaré: « Emma et Curtis sont si mignons… ils méritent d’être heureux. »

Un autre a ajouté : « Emma et Curtis sont tout simplement adorables. Je suis resté en larmes ce soir.

ITV

L’employé du bistro s’est fait griller par Tracy Barlow[/caption]

ITV

Emma a avoué ses sentiments pour Curtis dans un geste romantique[/caption]