Les fans de Coronation Street restent bouche bée devant l’insulte brutale de Tracy Barlow à Wendy Crozier

Les fans de CORONATION Street sont restés bouche bée et hystériques alors que Tracy Barlow a lancé une tirade grossière à son père Ken et à sa nouvelle petite amie, Wendy Crozier.

Tracy a fait connaître ses sentiments lorsqu’elle a lancé une attaque publique contre Wendy en la qualifiant de « garce » devant des spectateurs choqués.

TVI

Tracy n’est pas contente de Ken et Wendy[/caption]

TVI

Le couple est interrompu par sa guerre des mots[/caption]

Les fans du feuilleton ITV ont vu Ken (William Roache) et Wendy (Roberta Kerr) se rapprocher au cours des dernières semaines et maintenant, le couple a accepté d’essayer leur “compagnie”, mais l’a jusqu’à présent gardé secret.

L’une des rares personnes dans la rue à être au courant de l’information est le maladroit Brian Packham (Peter Gunn) et il ne lui a pas fallu longtemps avant qu’il n’en parle à la fille de Ken et à l’ennemie de Wendy, Tracy Barlow (Kate Ford).

Ken commence à se faire gronder lors d’une répétition chaotique avec Mary Taylor (Patti Clare) et ses suggestions douteuses.

Après que Mary et Tracy aient suggéré d’ajouter du rap improvisé à la pièce, dans le style de Hamilton, avec des résultats hilarants, il ne faut pas longtemps avant que Ken trouve des excuses pour partir.

Mais dans le processus, Mary espionne qu’il a menti à propos d’un SMS d’urgence de Daniel sur les «tâches de garde d’enfants», car elle peut voir que c’est Wendy qui a en fait envoyé un SMS au résident le plus ancien de la rue.

Mary se retrouve bientôt à déclamer Tracy et Brian dans le pub à propos de Wendy qu’elle surnomme comiquement “le WC”, mais Brian finit par donner le jeu et confirme la suggestion de Mary selon laquelle il y a plus dans la paire qu’il n’y paraît.

Sur le sentier de la guerre, Tracy s’en va bientôt.

Ailleurs, Ken assiste à un lancement de livre avec Wendy d’un écrivain féministe et est bientôt rejoint par son fils Daniel et sa petite amie Daisy, où Ken parle clairement de sa nouvelle relation avec Wendy.





Alors que les questions-réponses de l’événement prennent racine, Ken impressionne l’auteur avec sa ligne de questions, mais tout l’enfer se déchaîne lorsqu’une Tracy méprisée arrive et se retrouve à cracher des plumes devant la foule bondée.

Alors que Ken place son bras autour de Wendy, un coup audible se fait entendre alors que Tracy déclare «bravo» alors que le couple regarde avec horreur la scène imminente.

Une Tracy furieuse dit : « Le voilà ! Gériatrich gigolo !

« Vous ne pouviez tout simplement pas vous en empêcher, n’est-ce pas ?

« Sale chien !

La guerre des mots de Tracy se tourne rapidement vers Wendy : « Je savais que quelque chose se passait, et elle de toutes les personnes ?

« La salope pour qui tu as quitté ma mère ?

Alors que Tracy se demande qui est l’auteur et ce que tout le monde y fait, Daisy l’informe : “C’est une féministe !”

Un Tracy vif d’esprit a répondu: «Eh bien, je ne vous blâme pas. Tout le monde devrait être féministe autour de lui. Il sera après toi ensuite !

Les téléspectateurs sont à la fois choqués et amusés par l’échange ironique alors qu’un fan a déclaré: «Grandis Tracy. Près de 50 agissant 15. “

Un autre a fait remarquer: “OMG! Tracy traite Wendy de garce ! ”

Un troisième a ajouté : « “La coquine pour qui tu as quitté ma mère”, oh comme Tracy m’a manqué… ”

Tandis qu’un quatrième écrit : « Tracy ne se retient pas, n’est-ce pas ?! ”