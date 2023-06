Les fans de Coronation Street repèrent un indice qui exposera le tueur en série Stephen Reid

Les fans de CORONATION Street ont découvert comment le tueur en série Stephen Reid sera attrapé après avoir repéré un énorme indice.

Le meurtrier – qui est joué par l’acteur Todd Boyce dans le feuilleton ITV – a tenté de tuer la fiancée Elaine Jones ce soir mais a échoué.

TVI

Elaine a téléphoné à Sally qui a appelé une ambulance[/caption] TVI

Stephen a été stupéfait qu’Elaine ait semblé s’en sortir[/caption]

Après avoir drogué son thé, Stephen est parti acheter une charge. Mais quand il est revenu, Stephen est revenu et n’a pas été choqué de voir Elaine inconsciente sur le sol.

Cependant, au lieu de l’aider, il posa simplement le pain et sortit et alla chez Roy’s Rolls.

Assis à l’intérieur, Stephen fit semblant d’être occupé en espérant que suffisamment de temps passerait pour qu’Elaine meure.

Malheureusement pour lui, Elaine a réussi à venir chercher son téléphone et à appeler Sally à l’aide.

Au moment où Stephen a quitté le café, il a repéré Elaine en train d’être chargée dans l’ambulance.

À l’hôpital, alors que Tim l’interrogeait sur ce qui s’était passé, Stephen a insisté sur le fait qu’il venait de sortir chercher un pain et avait trouvé l’ambulance à son retour.

Cependant, lorsque Stephen et Tim sont allés à l’appartement pour chercher des choses à Elaine, Tim a pris le pain distraitement pour le déplacer.

Et plus tard, Tim n’a pas pu se débarrasser du sentiment qu’il manquait quelque chose et que Stephen mentait.

« J’ai une drôle de sensation », a-t-il dit à sa femme Sally.

« De quelle direction est-il venu ? Je ne sais pas encore mais je vous dis qu’il y a quelque chose qui ne colle pas dans son histoire.

Il l’a presque eu et les fans pensent que cela mettra sa vie en danger.

L’un d’eux a écrit: « Tim pourrait mettre 2 et 2 ensemble avec ce pain de fantaisie dans la cuisine. »

Un deuxième a dit : « LE PAIN TIM, LE PAIN !! »

Un autre a ajouté: « Tim est sur Stephen. »