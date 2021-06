Les fans de Coronation Street ravis alors que Leanne Battersby déclare la guerre au trafiquant de drogue Harvey Gaskell

CORONATION Les fans de la rue sont ravis lorsque Leanne Battersby a déclaré la guerre au trafiquant de drogue Harvey Gaskell et a décidé de témoigner contre lui.

La mère en deuil – qui est interprétée par l’actrice Jane Danson dans le feuilleton ITV – a été ébranlée lorsque les voyous de Harvey ont tenté d’abattre Nick Tilsley et son fils Sam.

4 Léanne a déclaré la guerre

Mais au lieu d’être intimidée par l’acte maléfique de Harvey, elle était furieuse et a décidé qu’elle devait être celle qui l’avait mis de côté pour de bon.

Nick lui a dit : « S’en tenir au plan. Vous n’avez pas besoin d’être le héros, respectez le plan – dites ce que Harvey veut entendre, coupez tous les liens et partez.

« Même toi, tu n’y crois pas, dit Leanne.

« Le procès ne sera pas la fin, n’est-ce pas ? Même si je me retourne et lui donne ce qu’il veut, ce ne sera pas la fin. Il me possède. Il peut demander des faveurs quand il veut tant que nous sommes tous les deux encore en vie.

4 Nick a essayé de l’en dissuader

4 Mais elle en a assez d’être tourmentée par le méchant Crédit : PA

« La police ne peut pas nous protéger, et Sharon non plus. La seule raison pour laquelle vous et Sam êtes en vie, c’est parce que Harvey vous a épargné.

« Qu’est-ce qui va se passer ensuite si nous nous retournons et cédons à ce psychopathe ? Qui sera le prochain enfant de dix ans à être abattu ou le prochain drogué à OD dans son sommeil ?

« Nick, tu ne comprends pas – et si Sharon voulait trouver un moyen de s’en sortir ? Et s’il y en a d’autres qui ont besoin de sortir aussi ? Et s’ils attendaient juste que quelqu’un se lève et dise non ?

« Que peut-il me faire ? J’ai déjà vécu mon pire cauchemar. Qu’en est-il de tous les autres Sams et des autres Simons épuisés avant que leur vie n’ait commencé ?

4 Les fans de savon se sont réjouis

« Je ne peux pas le supporter et je ne le ferai pas. Oliver m’a peut-être quitté, mais ne voyez-vous pas, il m’a libéré.

Les téléspectateurs ont hâte que Leanne détruise Harvey.

L’un d’eux a écrit : « Enfin, Leanne fait ce qu’il faut ! »

Un deuxième a déclaré : « Leanne a plus de couilles que tous les hommes de la rue réunis ! »

Un autre a ajouté : « Leanne est capable de survivre à tout. »