Les fans de Coronation Street prédisent une nouvelle romance entre Daniel et Daisy alors que des étincelles volent au milieu de la rangée

Les fans de CORONATION Street ont prédit une nouvelle romance entre Daisy Midgeley et Daniel Osbourne après que des étincelles ont éclaté entre les deux lors d’un échange houleux.

L’épisode de vendredi soir de l’émission ITV a vu Sean Tully (Antony Cotton) demander à Daniel (Rob Mallard) d’écrire un article sur le système pyramidal douteux, Double Glammy.

Sean était déterminé à exposer le stratagème et a demandé à Daniel Osbourne d’écrire sur la société louche dans la Weatherfield Gazette.

Mais Daisy (Charlotte Jordan) avait espéré utiliser ses revenus de la société de maquillage pour obtenir un prêt pour acheter le Rovers Return avec sa belle-mère Jenny Connor (Sally Ann Matthews).

Après avoir finalement réussi à convaincre Jenny d’acheter le pub ensemble, Daisy a entendu parler des plans de Daniel pour exposer l’entreprise.

Et elle n’a pas perdu de temps pour essayer de le persuader de ne pas soumettre son histoire au journal local.

Alors que le couple était assis ensemble dans un restaurant, Daisy flirtait clairement avec Daniel dans le but de changer d’avis.

Après avoir remis en question son rapport, Daniel a fait valoir : « Je ne dirais pas que c’était condamnant », alors qu’elle a répondu : « Je fais partie de ce système.

Alors que des étincelles semblent jaillir, leur conversation amoureuse s’est rapidement terminée avec Daisy sortant du restaurant après que Daniel a révélé que son histoire avait déjà été publiée en ligne.

Après leur échange tendu, les téléspectateurs de Corrie ont afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions sur la nouvelle romance potentielle.

Une personne a demandé : « Daniel & Daisy le prochain couple.. ?? … #Corrie, »

« D’accord, mais Daisy et Daniel bien #corrie », a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a ajouté: « Je… sorte de navire Daniel et Daisy #corrie. »

« Peut voir Daisy et Daniel se réunir #Corrie », a écrit un quatrième téléspectateur.

Les choses sont allées de mal en pis pour Daisy plus tard dans l’épisode lorsqu’elle a découvert que son compte avait été fermé.

Mais elle n’a pas encore annoncé à Jenny la mauvaise nouvelle ni comment cela affectera leurs projets d’achat du pub.





Ryan sort actuellement avec Alya Nazir, mais le feuilleton d’ITV a fait allusion à une nouvelle romance choc entre lui et Daisy.

L’échange affectueux intervient après que l’actrice Charlotte Jordan a récemment laissé entendre qu’un avenir « dangereux » était à venir pour son personnage.

« J’aimerais que Daisy soit une bad girl emblématique – pourquoi pas ? Je ne sais pas quels sont les plans à long terme, mais c’est quelqu’un qui fera tout ce qu’il faut pour se protéger. Cela la rend assez dangereuse, donc je pense en fait qu’elle pourrait être aussi mauvaise que Tracy Barlow », a déclaré l’actrice Charlotte. Espion numérique.

« C’est formidable d’entrer et de faire des bêtises et de hausser les sourcils. Les gens comme ça sont beaucoup plus amusants à jouer.