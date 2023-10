Les fans de Coronation Street prédisent un double meurtre brutal alors que le tueur Stephen se rend compte qu’il a été grondé

Les fans de CORONATION Street ont prédit un meurtre brutal lorsque le tueur Stephen Reid s’est rendu compte qu’il avait été grondé.

Le méchant – joué par Todd Boyce – tisse sa toile de mensonges et de tromperies depuis des mois et a tué trois personnes.

Les fans de Coronation Street craignent qu’il y ait un meurtre aux mains de Stephen Reid[/caption] ITV

Carla Connor a accusé Stephen de l’avoir droguée avec du LSD après avoir récupéré les résultats de ses tests[/caption]

L’un d’entre eux – sa première victime, Leo Thompkins – a été récemment retrouvé par un creuseur sur le chantier, et Stephen, paniqué, s’est rapidement faufilé vers le canal pour vérifier que le deuxième corps – le père de Leo, Teddy – était toujours caché dans le coffre de toit au fond de l’immeuble. l’eau trouble.

Sa dernière victime était Rufus Donahue, qui avait grondé que Stephen droguait la patronne d’Underworld, Carla Connor, avec du LSD.

Dans le double épisode de ce soir, Stephen a réalisé que ses projets pour une nouvelle vie en Thaïlande avec Jenny commençaient peut-être à s’effondrer.

Premièrement, Carla avait reçu les résultats de ses tests, qui confirmaient qu’elle avait été dopée au LSD.

Soupçonnant initialement Rufus, elle a rapidement dû l’exclure et de retour à Underworld, elle s’est soudain rendu compte que Stephen était généralement celui qui préparait ses tasses de thé et qu’il avait une raison de mettre du LSD dans la boisson dans le but d’essayer. et prendre le contrôle de l’usine.

Carla s’est adressée à la police, qui lui a dit qu’elle avait besoin de preuves plus solides avant de pouvoir l’amener, mais plus tard, l’un des détectives lui a rendu visite sur les pavés et lui a dit qu’elle avait quelque chose à voir, mais qu’elle devait rester à l’écart de Stephen pour son propre compte. sécurité.

Les femmes n’ont pas réalisé que Stephen avait entendu leur conversation alors qu’il sortait du magasin de kebab, et les choses n’ont fait qu’empirer pour le méchant lorsqu’il est passé devant Tim Metcalfe au moment même où la sonnerie retentissait sur son téléphone.

Alors que la mélodie de Birdie Song retentissait, Stephen a eu un flash-back du moment où il cherchait le coffre de toit dans le canal et avait entendu cette même chanson.

Il réalisa soudain que ce devait être Tim qui se cachait à proximité et avait remarqué son comportement sournois.

L’épisode fait partie de la préparation de la Super Week du savon de Corrie, où le scénario de Stephen atteindra enfin une conclusion dramatique.

Les fans craignent maintenant que Tim ne soit sa prochaine victime lors du drame de la semaine prochaine basé sur les événements de ce soir, avec un tweet : « Oh mon Dieu, le flash-back maléfique et Stephen va assassiner Timothy. »

Un autre a ajouté : « Stephen tuera-t-il Tim ?! »

Un troisième a partagé : « Tant de gens à tuer et pas assez de temps pour le faire ! »

La police lui a dit de rester à l’écart de Stephen pour sa propre sécurité.[/caption] ITV

Il a entendu et les fans craignent le pire[/caption]

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.