Les fans de Coronation Street ont tous la même plainte concernant le scénario de toilettage de Max Turner

APRÈS avoir fait des ravages dans les pavés, Max Turner sera impliqué dans une nouvelle histoire dramatique.

Cependant, les fans de Coronation Street ne peuvent s’empêcher de penser que le feuilleton ITV s’inspire des émissions rivales Hollyoaks et EastEnders.

TVI

Max Turner a eu du mal à Weatherfield[/caption]

TVI

Il sera impliqué dans une nouvelle histoire explosive[/caption]

TVI

Sa solitude le poussera à rejoindre un gang extrémiste[/caption]

Afficher les patrons a laissé tomber les nouvelles Jeudi, révélant que l’acteur Paddy Bever aidera le programme “à mettre en lumière le problème de la préparation des jeunes hommes privés de leurs droits et impressionnables”.

Ces derniers mois, Max s’est retrouvé seul et isolé des autres jeunes de Weatherfield alors que son comportement devenait plus gênant.

Il a notamment accidentellement cloué Amy Barlow, bien qu’il visait en fait son ennemi de longue date et professeur Daniel Osbourne – qui l’a poussé dans un escalier.

Plus récemment, Max a été victime d’intimidation par des camarades de classe dans une unité d’orientation des élèves, où il a été envoyé après avoir été expulsé de Weatherfield High.

Dans le nouveau scénario commençant ce soir, un Max vulnérable sera “ciblé par un gang d’extrémistes mettant finalement sa propre vie et celle de ses amis et de sa famille en danger”.

Tout commencera lorsque Peter Barlow affrontera l’éco-guerrier douteux Griff en raison de son activité raciste.

Lundi, l’activiste s’attachera alors à gagner la confiance de Max en affrontant ses intimidateurs.

Bien que l’on puisse s’attendre à des rebondissements à couper le souffle, les téléspectateurs de Corrie se sont tournés vers les médias sociaux, peu convaincus que le scénario vaudrait la peine d’être écouté.





Beaucoup d’entre eux ont réalisé qu’EastEnders et Hollyoaks avaient déjà abordé le même problème.

“Déjà fait dans EastEnders. Vous avez environ 2 ans de retard », l’un d’eux a écrit alors qu’un autre était d’accord : « Une autre raison de ne pas regarder, les intrigues sont tout simplement terribles, n’ont-ils pas simplement fait cela sur EastEnders ?? Qui écrit ces scripts, sacrément horrible.

Un téléspectateur a commenté: «Umm, cela a été couvert par Hollyoaks il y a quelque temps. Essayez autre chose s’il vous plaît.

« Écriture paresseuse, intrigues répétitives ennuyeuses… personnages irritants et irréalistes. Allez Corrie, arrangez-vous », s’est plaint un autre.

Un fan de savon a ajouté: “J’ai le sentiment que je vais bientôt faire une pause dans mon savon.”

« Pourquoi ? Pas besoin de ce scénario inutile », a interrogé un autre tandis qu’un téléspectateur écrivait:« Je me souviens quand Corrie était amusante à regarder, bien trop lourde maintenant.

Comme mentionné ci-dessus, Max sera impliqué dans l’activisme de Griff tandis que le policier infiltré Spider Nugent le surveille toujours de près.

Le garçon deviendra “plus éloigné de sa famille” en tombant sous le charme de Griff.

L’éco-guerrier utilisera les compétences vidéo et informatiques de Max pour diffuser sa propagande raciste dans Weatherfield et au-delà.

Parlant du nouveau scénario, le producteur Iain MacLeod a déclaré: “Dans l’ensemble, l’histoire de Max en est une sur le toilettage d’un adolescent vulnérable à un moment où il se sent le plus aliéné et privé de ses droits.”

“L’histoire englobera les techniques de recrutement” traditionnelles “des groupes extrémistes, et nous verrons Max se lier d’amitié en personne avec des personnalités plus âgées, semblables à des mentors, qui lui donneront un sentiment de loyauté et de fraternité.”

“En fin de compte, nous voulions que ce soit une histoire sur la communication au sein des familles – quelles sont les bonnes et les mauvaises façons de parler aux jeunes membres de la famille qui gravitent autour d’opinions extrêmes?”

Le producteur a également promis plus de conflits pour Max et son père adoptif David Platt, avec qui il est souvent en désaccord.

“Pour la conclusion de l’histoire, les tentatives mal jugées de David de traiter avec Max conduiront le récit à un point culminant choquant et stimulant.”

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

TVI

Griff gagnera la confiance de Max en s’occupant de ses intimidateurs[/caption]

TVI

Mais cela provoquera un conflit avec son père David[/caption]