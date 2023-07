Les fans de Coronation Street ont tous la même plainte après le tournage d’horreur de Spider et Toyah

Le policier en civil – qui est joué par l’acteur Martin Hancock dans le feuilleton ITV – a été convoqué par la kidnappeuse Maggie qui avait arraché Toyah.

Toyah et Spider ont survécu à une fusillade sur Corrie ce soir[/caption] TVI

C’était après l’enlèvement de Toyah par Maggie[/caption]

Elle l’attira dans un désert ouvert et les força tous les deux à s’agenouiller devant son arme chargée.

Mais alors que Maggie leur racontait son plan diabolique de tuer Toyah et de voir Spider souffrir, il murmura ses excuses à Toyah et se leva.

« Ça ne marchera pas, tu sais, je tiens à Toyah mais je ne l’aime pas », a-t-il dit à Maggie.

« Pas comme si tu aimais John. J’en suis incapable, tu ne vois pas ? Sinon, comment pensez-vous que je fais ce que je fais.

« Mentir aux gens, leur faire confiance, obtenir d’eux ce dont j’ai besoin et ensuite les jeter.

« Si Toyah meurt, je serai triste, bien sûr que je le ferai, mais je m’en remettrai et passerai à autre chose, je le fais toujours. »

Maggie l’a traité de monstre mais il a poursuivi : « Le monde a besoin de gens comme moi pour le protéger des gens comme vous.

« Votre mari était un sale trafiquant d’héroïne. Il a ruiné la vie des gens – la vie des enfants. Juste pour pouvoir conduire une voiture flash et vivre dans une grande maison.

« Je suis content qu’il soit mort, il a eu tout ce qu’il méritait. »

Saisissant Maggie, Spider a crié à Toyah de courir mais alors qu’elle s’enfuyait, un coup de feu a retenti et Spider s’est effondrée sur le sol.

Mais alors que Toyah essayait de parler à Maggie, elle lui a dit qu’elle lui tirerait dessus – et Spider a surgi et l’a assommée, sauvant la vie de Toyah.

Plus tard, Leanne et Nick ont ​​dit au couple que Spider ne pouvait plus être dans l’appartement – ​​il les mettait ainsi qu’à Sam en trop grand danger.

Il a accepté et a refusé d’abandonner son travail, ce qui a conduit Toyah à mettre fin aux choses, mais les fans ont tous la même plainte.

L’un d’eux a écrit : « Alors Spider a sauvé Toyah et maintenant elle le largue… »

Un deuxième a dit: « Toyah, tu as perdu Spider parce que tu l’as fait choisir, geste idiot. »

Un autre a ajouté : « Je ne suis pas le plus grand fan d’Incey Wincey, Toyah…..mais vraiment ? Vous vous attendez à ce qu’il abandonne sa carrière, ce n’est pas juste !