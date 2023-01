Les fans de CORONATION Street ont tous la même plainte alors que Stephen Reid tue à nouveau.

Le meurtrier – qui est joué par l’acteur Todd Boyce dans le feuilleton ITV – a déjà tué Leo Thompkins dans le but de cacher sa situation financière, et ce soir, il a été forcé de tuer à nouveau.

TVI

Stephen Reid a eu recours à des mesures désespérées alors que ses actions le rattrapaient[/caption] TVI

La mémoire de Teddy a été déclenchée par un souvenir dans le café et il est allé affronter Stephen[/caption] TVI

Le méchant a tué sa dernière victime lorsqu’il a été confronté à son passé[/caption]

Les téléspectateurs savent que Stephen a assassiné Leo puis s’est débarrassé de son corps.

Plus tard, il a fait semblant d’être Leo en utilisant son téléphone portable dans le but de convaincre le père de Leo et Jenny Connor qu’il avait déménagé au Canada.

Lorsque le père de Leo, Teddy, a finalement découvert que Leo n’était pas allé au Canada, il est retourné à Weatherfield pour affronter Stephen.

Mais avant qu’il ne puisse l’exposer, il a été renversé par un camion.

Teddy a perdu ses souvenirs – jusqu’à ce soir où il a de nouveau affronté Stephen seul à l’usine.

Dans une tournure des événements choquante, Stephen a tué Teddy pour garder son secret, en le brisant sur la tête avec un poinçon industriel.

Plus tard, il a donné l’arme du crime à Michael Bailey et a caché le corps de Teddy dans le coffre de sa voiture.

Obtenant Kevin, Tim et Abi pour l’aider à le soulever sur la voiture, Stephen a été forcé de le laisser dans la rue pendant qu’il nettoyait.

Mais quand il est revenu, il a découvert que la voiture avait disparu.

Sarah lui a dit qu’Audrey l’avait ramené pour se rendre chez ses amis dans les sommets pour une visite d’une nuit.

Stephen a eu une panne mais les fans ont tous eu la même plainte – soulignant que Stephen sera sur CCTV – et il devrait vraiment être attrapé maintenant.

L’un d’eux a écrit: “Sûrement Underworld aurait CCTV, Tellement stupide.”

Un deuxième a déclaré: “#Corrie #Stephen est attrapé cette fois.”

Un autre a ajouté: “Stephen, clown, a frappé à droite avec le compagnon de vidéosurveillance.”

Tandis qu’un quatrième note : « L’homme est tellement stupide qu’il ne peut même pas imaginer qu’il doit y avoir une vidéosurveillance dans l’usine.

Pendant ce temps, un cinquième a commenté: “OMG Stephen a tué Teddy et la CCTV l’a attrapé.”

Et un sixième a écrit : « Steven traîne comme une mauvaise odeur depuis bien trop longtemps maintenant ! Il est temps de le tuer.

TVI

Les fans ont remarqué qu’il y aurait une vidéosurveillance dans l’usine enregistrant tout[/caption] TVI

Kevin, Tim et Abi ont aidé Stephen avec le coffre de toit de la voiture[/caption] TVI

Stephen Reid a continué avec son secret avant d’être forcé d’agir[/caption]