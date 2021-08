Les fans de Coronation Street ont terrifié le bébé d’Alina Pop qui mourra après l’incendie d’une maison d’horreur

Les fans de CORONATION Street sont terrifiés à l’idée que le bébé à naître d’Alina Pop MORT après l’incendie d’horreur de ce soir.

L’agent de télévente – joué par Ruxandra Porojnicu dans le feuilleton ITV – a découvert qu’elle était enceinte du bébé de son petit ami Tyrone le mois dernier.

3 Alina enceinte a été vue à l’arrière d’une ambulance sur Coronation Street

Alina et Tyrone (Alan Halsall) ont commencé une liaison secrète au début de l’année et n’ont pas pu se tenir la main.

L’ex de Tyrone, Fiz Stape, l’a vite découvert et l’a expulsé de la maison.

Les enfants de Tyrone et Fiz, Hope Stape et Ruby Dobbs, ont trouvé la séparation difficile.

Mais en particulier, Hope, 11 ans – qui a déclenché un incendie sur le site de l’usine Underworld en 2019 – a commencé à jouer.

Ce soir, lorsque le jeune a découvert que Tyrone et Alina avaient un petit garçon, l’enfer s’est déchaîné.

Hope était convaincue que son père est vraiment heureux d’avoir un garçon parce qu’il en a toujours voulu un.

Fiz fit asseoir Hope et lui expliqua qu’il l’aimerait toujours quoi qu’il arrive.

Elle a dit à sa fille : « Alors j’ai parlé à ton père de ce que tu as dit, l’amour ce n’est pas du tout ce qu’il voulait dire.

« Ouais il est content que ce soit un garçon, mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas content de toi aussi. Il t’aime jusqu’au bout.

Après que Fiz ait essayé de calmer Hope, le jeune a crié: « Je ne veux pas jouer avec lui ou m’occuper de lui. Je ne veux pas qu’il naisse. »

On lui a dit d’aller dans sa chambre pour réfléchir à ce qu’elle avait dit, mais Hope a secrètement quitté la maison et est allée chez Tyrone.

Hope est entrée dans l’appartement de Tyrone et Alina et a vu qu’une bougie était toujours allumée, et a également repéré une bouteille de vernis à ongles à proximité sur le comptoir de la cuisine.

Mais elle ne savait pas qu’Alina était en fait endormie dans la chambre, complètement inconsciente de ce qui se passait autour d’elle.

Sally Webster (Sally Dynevor) et Eileen Grimshaw (Sue Cleaver) ont remarqué qu’un incendie s’était déclaré dans l’appartement et ont appelé les pompiers.

Pendant ce temps, Tyrone était en train de boire avec son copain Kirk Sutherland et a reçu un appel lui demandant où était Alina.

Il a rapidement sauté dans un taxi et lorsqu’il est arrivé, les ambulanciers ont dit qu’elle n’avait pas de brûlures, mais qu’elle avait inhalé beaucoup de fumée.

Les fans de l’émission ITV sont convaincus que le bébé d’Alina pourrait mourir à la suite des actions de Hope.

L’un d’eux a écrit : » L’espoir avait définitivement l’air du mal à la fin du #Corrie de ce soir !

« Elle essayait manifestement de faire perdre le bébé à Alina. Imaginez à quel point Tyrone sera en colère quand il découvrira la vérité! »

3