Les fans de Coronation Street ont dit de se préparer pour des scènes de Noël “émotionnelles” alors que le patron admet qu’il “a pleuré deux fois”

Le patron de CORONATION Street, Iain MacLeod, a admis qu’il était devenu émotif lors de la prévisualisation de l’offre de Noël du feuilleton.

Le responsable du feuilleton ITV a promis un Corrie Christmas classique plein de scènes festives et réconfortantes – mais a admis que les choses deviendraient également émouvantes sur les pavés.

AP : Association de la presse

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a admis qu’il était devenu émotif en regardant les épisodes de Noël[/caption]

TVI

Tyrone devrait occuper le devant de la scène avec ses projets de mariage[/caption]

Dans un nouveau chat, Iain a promis que la comédie que les fans de Corrie connaissent et adorent sera absolument là lors de l’épisode spécial du jour de Noël.

Il a également révélé qu’il avait “pleuré deux fois” en regardant les aperçus des épisodes après que certaines scènes se soient révélées particulièrement émouvantes.

Iain a taquiné: «Il y a beaucoup de comédie, beaucoup de plaisir en famille et beaucoup de chaleur.

“J’ai en quelque sorte pleuré deux fois en le regardant et je n’ai pas envie de pleurer.

“C’est vraiment émouvant et charmant, mais pas de façon triste, mais de façon à réchauffer vos coques.

“Je pense donc vraiment que les fans vont adorer, et le volet Fiz et Tyrone en est probablement la pièce maîtresse. C’est vraiment très amusant et ce qu’il faut de stupide.

Les téléspectateurs verront Tyrone Dobbs planifier un mariage surprise le jour de Noël pour son partenaire Fiz après une année tumultueuse pour le duo.

Ce sera le deuxième mariage de Fiz de l’année après son mariage de très courte durée avec Phil Whittaker, qui a échoué lorsqu’elle a réalisé qu’elle voulait toujours être avec Tyrone.

Parlant du couple de hauts et de bas, Iain a ajouté: “Alan Halsall et Jennie McAlpine y sont absolument merveilleux, et les enfants sont géniaux, donc ça sent totalement Noël et totalement Corrie, donc c’est vraiment une fin d’année chaleureuse pour nous.

« C’est amusant et familial. Corrie a toujours fait ça.

“Il y a quelques années, nous sommes allés un peu Die Hard avec Gary Windass et Shona et l’histoire de la fête foraine que j’ai absolument adorée, c’était très excitant.”

Iain a confirmé que l’émission viserait à revenir à ses racines ce Noël et à éviter toute scène dramatique exagérée pour se concentrer sur un Noël typique dans la rue.

D’autres histoires qui semblent jouer un grand rôle cette saison festive incluent la sortie temporaire de Shona Platt de la série; Stephen Reid et ses mauvaises manières et sa nouvelle amitié avec Elaine; et le complot de crime haineux de Daryan aux mains du maléfique Griff et de son gang.

TVI

Fiz et Tyrone vivront-ils heureux pour toujours ?[/caption]