Les fans de Coronation Street LIVID alors que Seb Franklin portait un coup écrasant d’outre-tombe

Les fans de CORONATION Street sont restés LIVRES alors que Seb Franklin reçoit un coup dur d’outre-tombe.

Corey Brent, qui joue l’écolier tueur, a finalement été inculpé du meurtre de Seb dans l’épisode de ce soir.

Les téléspectateurs d’ITV ont vu la mère en deuil, Abi, recevoir un appel téléphonique de la police l’informant que l’adolescente avait été inculpée.

Bien qu’elle ait été soulagée par la nouvelle, Abi a dit à Kevin qu’elle regrettait d’avoir appelé l’ambulance la semaine dernière après que Corey soit tombé dans les escaliers.

La maman au cœur brisé a dit : « Il y a de la souffrance et de la souffrance, si je n’avais pas appelé l’ambulance… »

Kevin a rassuré son fiancé : « Eh bien, tu as bien fait. »

Seb a été assassiné par Corey

Abi a répondu : « Vraiment ? Comment se fait-il que Corey respire et pas Seb ? Comment est-ce juste Kev ? »

Le mécanicien la réconforta en lui disant que ce n’était pas juste mais que c’était le seul moyen pour Seb d’obtenir justice.

Les téléspectateurs d’ITV ont vu l’adolescent – ​​qui est interprété par l’acteur Maximus Evans dans le feuilleton d’ITV – attaquer brutalement Nina Lucas et Seb lors d’une attaque non provoquée.

Plus tard dans l’épisode, Abi et Nina assistent à l’audience de mise en liberté sous caution du méchant Corey en espérant que Seb reçoive la justice qu’il mérite.

Il était clair dès le départ que le père de Corey avait craché l’argent pour engager un avocat de premier plan.

La fashionista Nina a commenté: «Voir les chaussures de son avocat, 600 £ la pop. Ils vont se battre. »

La mère de Seb, Abi, est dévastée

Corey est ensuite apparu dans la salle d’audience semblant avoir du mal alors qu’il boitillait avec une paire de béquilles, Nina affirmant que sa performance était « digne d’un Oscar ».

L’avocat de Corey a fait valoir qu’il était un étudiant assidu d’un foyer stable, un bénévole à la banque alimentaire et un joueur prometteur de l’équipe de football du comté de Weatherfield.

Le couple avait l’air dégoûté lorsque l’avocat a fait remarquer qu’il était un « garçon respectable et attentionné avec un avenir radieux ».

L’avocat a également ajouté que Corey avait subi des flashbacks et des attaques de panique après l’incident, probablement provoqués par la peur de perdre sa carrière de footballeur.

Abi et Nina semblaient dégoûtés par les réclamations et ont ensuite subi un autre coup dévastateur lorsque le juge a décidé d’accorder la libération sous caution à Corey.

Un Abi visiblement bouleversé s’est exclamé : « D’accord ! Juste comme ça? »

Une Nina émue a ajouté: « Comment est-ce juste? »

Les téléspectateurs étaient furieux à l’idée que Corey puisse se promener librement en attendant la piste.

Un téléspectateur en colère a posté : « Alors il est accusé de meurtre ? Mais Corey est libre de rentrer chez lui ?

Un autre a fait rage : « Je ne comprends pas ce qui s’est passé ici ?

L’un d’eux a déclaré: « Il est accusé de meurtre mais obtient une caution? »

Celui-ci était toujours ravi d’avoir été inculpé : « YESSS COREY A BEEN CHARGED. »





La semaine dernière, un élément de preuve crucial a été découvert après qu’Asha et Abi l’aient drogué.

Le couple a parcouru son téléphone et a trouvé une application en cours d’exécution sur son téléphone, qui lui montrait visiter une ruelle la nuit de l’attaque – puis revenir deux jours plus tard.

Il s’est ensuite rendu à la rivière à 3 heures du matin, ce qui a poussé Asha à remettre le téléphone à la police avec un indice pour vérifier le GPS.

Et plus tard, alors que Corey gisait à l’hôpital, se remettant d’avoir été drogué et tombant dans les escaliers, la police l’a interrogé.

Corey a craqué sous l’interrogatoire et a admis avoir porté le survêtement mais en insistant sur le fait qu’il n’avait pas attaqué Seb – mentant et affirmant qu’il avait essayé de l’aider.





Les fans étaient dégoûtés par Corey comme l’un d’eux a écrit : » Corey est un tel menteur et ses pères un idiot espèrent qu’il l’a découvert et envoyé me rend malade ! «

Un deuxième a déclaré : « Corey ment si facilement !

Un autre a ajouté: « J’espère vraiment que Corey sera découvert. »