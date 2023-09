Les fans de Coronation Street exigent que le scénario de l’affaire soit supprimé alors que la romance d’Aadi Alahan et Courtney Vance est révélée

Les fans de CORONATION Street exigent que le scénario controversé de l’affaire Aadi Alahan soit supprimé après que lui et Courtney Vance ont été dénoncés ce soir.

L’adolescent – ​​qui est interprété par l’acteur Adam Hussain dans le feuilleton ITV – est séduit depuis des mois par l’épouse de son patron, Courtney.

ITV

Les fans de Corrie exigent que le scénario controversé de l’affaire Aadi Alahan soit supprimé après que lui et Courtney Vance aient été exposés ce soir.[/caption] ITV

Courtney a avoué sa liaison[/caption]

Mais dans l’épisode de ce soir, le mari de Courtney, Darren, a admis qu’il savait qu’elle le trompait.

Ils ont tous deux assisté à un dîner de célébration avec Dev, Bernie et Amy Barlow pour porter un toast à leur accord de supermarché.

Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure sombre lorsque Darren et Courtney ont commencé à se tirer dessus.

Ils se sont lancés des insultes avant que Courtney ne commence à envoyer des SMS et Darren lui a dit qu’il savait qu’elle avait une liaison.

Mais au lieu de jouer, Courtney a décidé d’avouer sur-le-champ.

Elle a dit : « Oui, j’ai une liaison. Et alors? Cela nous rend égal.

Darren a riposté mais Courtney s’est déjà levée pour partir et a remis Darren à sa place en faisant allusion à l’identité de son amant.

« Il est gentil, attentionné, charmant – tout ce que vous n’êtes pas », a-t-elle déclaré.

« Oh et au fait, il est vraiment génial cheveux. Je sais que tu n’es pas le plus brillant, alors laisse-moi te donner un petit indice. Il se cache à la vue de tous.

Darren était furieux et bientôt – avec Bernie – a tiré de mauvaises conclusions et a frappé Dev.

Mais Aadi est intervenu et a admis que c’était lui qui était impliqué dans les événements dramatiques.

Et plus tard, il a essayé d’emménager Courtney dans la maison de Dev, mais c’en était trop pour les fans qui voulaient que le scénario soit supprimé.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau casting de Coronation Street, départ et retour

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

L’un d’eux a écrit : « Mon Dieu, c’est ennuyeux en ce moment. Quand le gentil oncle Stephen revient-il de vacances ?! »

Un deuxième a déclaré : « J’espère vraiment que c’est la dernière fois que nous verrons cette histoire de « toilettage » de Courtney. »

Un autre a ajouté : « J’en ai marre de ce scénario, débarrassez-vous-en dès que possible. »