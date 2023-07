Les fans de Coronation Street en larmes devant les scènes de sortie émouvantes de Spider Nugent

Les fans de CORONATION Street ont été laissés en larmes par les scènes d’adieu émouvantes de Spider Nugent.

Le flic infiltré – joué par l’acteur Martin Hancock dans le feuilleton ITV – a tiré sa révérence 26 ans après avoir rejoint la série.

La sortie de Spider a laissé les fans de Corrie émus

Toyah a pleuré en lui faisant ses adieux

Leanne a rencontré Spider et l’a supplié de parler à Toyah avant qu’il ne parte pour de bon.

Plus tard, il s’est présenté à l’appartement pour parler à Toyah et lui dire un dernier au revoir – et lui donner de l’espoir pour l’avenir.

En lui remettant ses affaires et sa bague de fiançailles, Toyah lui a dit que c’était au revoir.

Il lui a dit : « J’aimerais pouvoir être la personne que tu veux que je sois. Je n’aurai pas ce travail pour toujours. Peut-être encore cinq ans et ensuite je pourrais prendre ma retraite.

« Je ne te demanderais jamais de m’attendre. Ça me déchire mais je dois le faire. Je t’ai trouvé quelque chose pour te souvenir de moi.

« Comme si je pourrais jamais t’oublier », répondit-elle en lui tendant une broche en forme d’araignée.

« Tu vas vraiment me manquer », lui dit Toyah en lui faisant un dernier câlin d’adieu avant qu’il ne parte en tram.

Les téléspectateurs ont été laissés en larmes devant les scènes émotionnelles.

L’un d’eux a écrit: « Toyah et Spider se connaissent depuis qu’ils sont adolescents, c’est tellement triste. »

Un deuxième a ajouté des emojis au cœur brisé et a écrit: « Je ressens que Toyah a d’abord perdu Imran et maintenant Spider. »

Un autre a ajouté : « Si jamais Toyah part, Araignée DOIT revenir pour elle. Mon coeur est brisé. »

S’adressant au Sun et à d’autres médias, l’acteur Martin a déclaré : « J’aimerais penser que Spider part avec des affaires inachevées.

« En discutant avec les gens, je pense qu’il y a des affaires inachevées, mais pas immédiatement. »

Il a ajouté : « J’ai énormément aimé revenir. Quand j’étais plus jeune, j’étais un peu trop amoureux de la scène festive !

« C’est agréable de revenir en tant que personne plus âgée et plus sage et de vraiment l’apprécier pour ce qu’il est, c’est-à-dire un grand spectacle avec des gens formidables. »

Et il espère faire un autre retour pour un mariage, ajoutant : « Oui, bien sûr ! Je l’ai dit la première fois que je suis parti, puis la deuxième fois, la troisième fois et c’est la quatrième fois.

« J’adore le spectacle. Ce serait bien qu’un mariage entre Spider et Toyah ait lieu à un moment donné.

Elle lui a fait un dernier câlin avant qu'il ne disparaisse pour attraper le tram