Les fans de Coronation Street en larmes alors que Roy Cropper sauve Nina Lucas d’une nouvelle attaque

Les fans de CORONATION Street sont en larmes après que Roy Cropper a sauvé Nina Lucas d’une nouvelle attaque.

Le propriétaire du café est venu à la rescousse de sa nièce après avoir découvert le voyou Corey Brent la menaçant en bas.

ITV

Roy a empêché Corey d’attaquer Nina et a appelé la police qui l’a ensuite arrêté[/caption]

Il a réussi à faire parler Corey assez longtemps pour que la police arrive et l’arrête pour avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution pour l’attaque de Nina et le meurtre de Seb.

Les téléspectateurs savent que Nina a été attaquée et laissée pour morte par le voyou Corey Brent et son gang plus tôt cette année.

L’attaque a coûté la vie à son petit ami Seb et a dévasté la communauté.

Cette semaine, les téléspectateurs ont vu les roues de Nina se détacher alors qu’elle lutte pour faire face à la culpabilité de sa survivante.

ITV

Nina a mis Corey en colère alors qu’elle l’appelait un meurtre devant un sponsor potentiel[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, Nina trouvera Corey dans un hôtel de Manchester et réalisera qu’il est célébré pour ses exploits footballistiques.

Elle l’humilie en exposant ses méfaits à tout le monde, y compris Tommy Orpington et son agent.

Mais le vernis d’innocence de Corey glisse – et ayant déjà été accusé du meurtre de Seb et libéré sous caution, il commet une erreur fatale.

ITV

Nina a humilié Corey qui a ensuite suivi sa maison[/caption]

Il suit Nina chez elle et l’attaque.

« Hiya freak », dit-il alors qu’il essaie de se frayer un chemin dans le café, la laissant terrifiée.

Il a commencé à crier qu’elle était une lâche et un « petit monstre gobby » avant de demander où Seb était pour l’aider – et elle a craqué.

Fouillant dehors pour l’affronter, la courageuse Nina a crié : « Un lâche ? Tu m’as attaqué, Seb et moi, tu nous as donné des coups de pied au sol et tu me traites de lâche ?

ITV

Corey a frappé à la porte du café et a demandé à entrer[/caption]

Le déchirant verbalement en lambeaux, Corey a continué à l’attaquer en la traitant de « petite salope goth freak ».

Alors elle a brisé son trophée et il est allé l’attaquer – mais l’arrivée de Roy l’a fait s’arrêter temporairement.

Et comme Corey a dit qu’il allait blesser Nina, Roy a révélé qu’il savait que Corey avait enfreint ses conditions de libération sous caution.

Cocky Corey s’est vanté qu’il n’y avait pas de témoins ou de vidéosurveillance pour prouver qu’il était là – jusqu’à ce que la police arrive et l’arrête pour avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution.









Les fans étaient en larmes parce que Roy en avait sauvé neuf.

L’un d’eux a écrit: « ‘Je dois souligner que votre présence ici est une violation flagrante de vos conditions de mise en liberté sous caution’ Exactement Roy. »

Un deuxième a dit : « Oui ! Corey est arrêté ! Bravo Roy !

Un autre a ajouté: « La relation de Roy et Nina est l’une des meilleures de Coronation Street. »