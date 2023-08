Les fans de Coronation Street distraits par une erreur flagrante alors que le règne de terreur de Stephen Reid fait rage

Les fans de CORONATION Street ont tous eu les mêmes pensées lorsqu’ils ont remarqué une erreur flagrante lors de l’épisode de ce soir.

Les fans ont regardé Stephen Reid, joué par l’acteur Todd Boyce, continuer à faire face aux retombées de ses actions meurtrières.

TVI

Stephen Reid s’est faufilé dans la chambre d’hôtel de Lou pour récupérer son épingle à cravate[/caption] TVI

Les téléspectateurs d’ITV ont été déconcertés que Stephen ait gardé la carte-clé[/caption]

Le dernier épisode du feuilleton ITV n’était pas différent car l’homme d’affaires maléfique avait pour mission de reprendre l’épingle de cravate qui avait été collectée dans le cadre des objets de Rufus Donohue lorsque son corps a été retrouvé.

Les fans savent que Stephen a laissé tomber l’épingle de cravate alors qu’il assassinait son ex-collègue, mais ce n’est que lors du service commémoratif de Rufus qu’il a réalisé que l’ex-épouse de Rufus, Lou, était en sa possession.

Lou est devenue convaincue qu’il y a plus qu’il n’y paraît autour de la mort de son ex et cela a laissé Stephen désespéré de s’accrocher à l’objet afin de le garder complètement dissocié de sa mort.

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, les fans se souviendront de la façon dont Stephen a proposé d’aider à emporter des affaires dans la chambre d’hôtel de Rufus.

Cependant, les fans ont été déconcertés car dans l’épisode de ce soir, quelques jours plus tard, Stephen avait toujours accès à une carte-clé d’hôtel, bien qu’il n’ait jamais aidé Lou à apporter certains objets dans la chambre.

Le tueur en série s’est introduit dans la chambre de Lou et de son fils, Jools, avec la carte.

Il a réussi à récupérer l’épingle de cravate et à la faire glisser, mais a été dérangé lorsque Jools est revenu pendant qu’il était là.

Miraculeusement, Jools a mis ses écouteurs et s’est assis face à Stephen, lui permettant de se faufiler.

Il fut bientôt confronté à Lou qui venait juste de tourner au coin de la rue alors qu’elle se demandait ce qu’il faisait.

Mais l’ignoble directeur de l’usine s’en est sorti comme jamais.

Cependant, la scène a laissé les esprits des fans s’emballer.

Cela soulevait la question de savoir pourquoi Stephen avait jamais eu une carte-clé en premier lieu et si c’était Lou qui la lui avait prêtée, pourquoi s’y était-il accroché pendant des jours sans éveiller les soupçons ?

Les téléspectateurs ont été déconcertés par le fait que Lou ne l’aurait pas demandé en retour ou pourquoi il l’avait même pour commencer.

Écrivant en ligne, un fan a déclaré: « Comment diable Stephen avait-il encore la carte-clé? »

Un autre a ajouté: « Comment se fait-il que Lou n’ait pas demandé à Stephen de lui rendre la clé de sa chambre, ça ne colle pas! »

Alors qu’un troisième a écrit: « J’aime la façon dont Stephen a failli être pris à la fois par une épingle à cravate et une miche de pain. »