Les fans de Coronation Street dénoncent une erreur massive sur le meurtre de Leo par Stephen Reid

Les fans de CORONATION Street ont souligné une erreur majeure après que Stephen Reid ait assassiné Leo.

L’homme d’affaires – interprété par l’acteur Todd Boyce dans le feuilleton ITV – a assassiné de sang-froid l’ingénieur en structure Leo après avoir découvert ses problèmes financiers.

TVI

Les motivations de Stephen Reid étaient sur le point d’être révélées par Leo[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, Jenny était déterminée à parler à Leo – mais n’a pas pu le trouver.

Et quand elle s’est enfuie vers les Rovers, on aurait dit qu’il s’était enfui alors que les téléspectateurs savaient que Stephen avait volé le passeport et les sacs de Leo pour que cela ressemble à ça.

Jenny et Daisy ont couru à l’aéroport déterminées à empêcher Leo de partir.

Mais quand ils sont revenus de l’aéroport, c’était une mauvaise nouvelle.

EN SAVOIR PLUS SUR CORRIE le vrai colson J’ai perdu le 10e, dit Colson Smith de Corrie alors qu’il se prépare pour les Jeux BRIS DE CŒUR PAVÉ Trois complots pour la Saint-Valentin de Coronation Street alors que l’amour meurt sur les pavés

“La prochaine fois que j’aurai envie d’aller signaler un type à l’aéroport de Manchester, rappelez-moi de porter des chaussures plates.”

Daisy expliqua aux autres : « Nous sommes arrivés à l’aéroport mais nous n’étions autorisés qu’aux comptoirs d’enregistrement.

«Il avait les billets, il avait l’e-mail de confirmation… Leo a fait la réservation. Alors nous avons attendu.

“Jenny espérait l’apercevoir alors qu’il se dirigeait vers la sécurité, mais le personnel de l’aéroport ne nous a pas dit s’il s’était enregistré.”

Rita a souligné que Leo ne semblait pas du genre à disparaître et les autres ont accepté.

Dans l’arrière-salle, Jenny était dévastée et se blâmait.

“C’est ma faute, c’est le karma”, a-t-elle dit.

« Je ne l’ai pas pris au sérieux au début. Peut-être que si j’étais parti avec mes sentiments dès le premier jour, il ne m’aurait pas fait ça.

Daisy a fait de son mieux pour remonter le moral de Jenny, insistant sur le fait que Leo ne valait pas ses larmes.

Mais les fans ne sont pas convaincus et ont souligné que Jenny avait fait une énorme erreur en n’appelant pas la police et en signalant la disparition de Leo.





L’un d’eux a écrit : « Pourquoi diable Jenny n’a-t-elle pas appelé la police ? Léo, espèce d’idiot, te manque !

Un deuxième a dit: “Jenny, sérieusement, comment peux-tu être aussi stupide?”

Un autre a ajouté: “J’espère vraiment que Leo est toujours en vie. Jenny doit s’endurcir et dire à la police ce qui se passe !

TVI

Certains fans de Corrie espèrent que Leo est toujours en vie[/caption]