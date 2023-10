Les fans de Coronation Street dénoncent TROIS erreurs – qualifiant les patrons de « idiots »

La VIE dans les pavés s’est poursuivie lors du voyage d’hier soir à Weatherfield, quelques jours seulement avant une Super Soap Week explosive.

Cependant, les fans de Coronation Street aux yeux d’aigle n’étaient pas que satisfaits lorsqu’ils ont repéré trois erreurs différentes dans un seul épisode.

Les téléspectateurs ont repéré trois erreurs lors de l'épisode de Coronation Street d'hier soir

Certains téléspectateurs ont remarqué une bévue liée à Sally

D'autres ont trouvé étrange d'entendre Dylan Wilson parler avec un accent du Nord

Qu’est-ce qui attend les résidents de Weatherfield ?

L’épisode de mercredi de l’émission de longue date d’ITV a débuté avec Jenny Connor rendant visite à Rita Tanner dans The Kabin alors qu’elle se prépare apparemment à quitter les pavés pour se rendre en Thaïlande avec Stephen Reid, ignorant parfaitement à quel point il est vraiment dangereux.

Et après que Maria Connor ait autorisé son fils Liam à rester à la maison après l’école par peur de son intimidateur, le nouveau venu Mason, Sally et Tim Metcalfe (respectivement joués par Sally Dynevor et Joe Duttine) ont été aperçus en train de discuter dans la rue.

Mais alors que l’épisode a commencé sur une note calme, un téléspectateur s’est tourné vers les réseaux sociaux, et plus particulièrement X, soulignant une énorme erreur quelques minutes seulement après le début de l’épisode.

« Quelques erreurs de continuité avec le sac à main croisé de Sally ce soir sur Corrie pendant qu’elle parle à Tim », a écrit le fan du feuilleton.

« D’abord, c’est devant elle, puis derrière, derrière elle et je pense que sur certains clichés, elle n’avait même pas son sac sur son épaule. »

Malheureusement, ce téléspectateur ne serait pas le premier à repérer une grosse erreur dans le dernier épisode de la série dramatique basée à Manchester.

Quelques minutes plus tard, un autre n’en croyait pas ses oreilles lorsqu’il a entendu l’acteur de Dylan Wilson, Liam McCheyne, parler avec un accent du Nord, bien que son alter ego à l’écran ait été élevé dans le sud.

« Pourquoi Dylan a-t-il un accent du nord ? Il a grandi dans le sud avec sa mère Violet », ont-ils rappelé aux fans du programme de longue date.

Pour couronner le tout, un troisième fan s’est tourné vers X lorsque la série a semblé créditer la mauvaise chanson jouée dans une scène ultérieure de Corrie.

« Les sous-titres disaient : ‘Agadoo’, ce n’est pas ‘Agadoo’, c’est ‘The Birdie Song’, vous êtes des idiots », ont-ils commenté.

Lors de l’épisode de Coronation Street d’hier soir, la favorite des fans Carla Connor (interprétée par Alison King) a appris que des traces de LSD avaient été trouvées dans son organisme, comme elle l’avait soupçonné.

Elle a d’abord cru que feu Rufus Donahue était le coupable, jusqu’à ce qu’elle se rende compte des dates de sa dépression mentale et de sa mort.

Stephen Reid (Todd Boyce) a finalement été mis sur la sellette alors que Carla l’a interrogé, convaincue qu’il était le responsable.

En parlant de l’homme d’affaires devenu tueur en série, Daisy Midgeley (Charlotte Jordan) a découvert que lui et Jenny Connor (Sally Ann Matthews) envisageaient de quitter Corrie pour la Thaïlande.

Mais avec la chute de Stephen qui se profile à l’horizon et prévue pour le 13 octobre 2023, vont-ils vraiment mener à bien leur grand projet ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Carla a compris que Stephen lui avait injecté du LSD

Comment se déroulera sa chute la semaine prochaine ?