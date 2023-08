Les fans de Coronation Street dénoncent le complot de Rovers Return après une autre tournure

La saga apparemment sans fin de CORONATION Street sur le retour des Rovers s’est poursuivie ce soir avec un autre mouvement de choc.

Le boozer de la rue a été soudainement propulsé au premier plan du feuilleton avec la propriétaire Jenny Connor déclarant qu’il ne lui restait que quelques semaines avant d’être forcée de le fermer.

Pennsylvanie

Les fans ont critiqué le complot de retour des Rovers[/caption]

Après l’échec du stratagème farfelu de cette semaine pour convaincre la brasserie de racheter le pub défaillant, Jenny en a été réduite à accepter une offre d’un promoteur immobilier.

Mais dans les coulisses, Gemma Winter a tenté de convaincre son ex, Henry Newton, de reconsidérer et d’acheter le pub.

Il a accepté et a convaincu son père de faire de même – puis a rapidement changé d’avis une fois que Chesney l’a frappé.

Plus tard, toute la saga a pris une autre tournure lorsque Chesney l’a appelé pour s’excuser et Henry a de nouveau changé d’avis.

Henry a fait asseoir Gemma et lui a parlé de sa décision – mais cela est venu avec des ficelles.

J’ai décidé que l’achat des Rovers pourrait être un bon investissement après tout.

Avant de vous laisser emporter – il y a une condition.

«Je veux que vous veniez travailler pour moi à plein temps chez Newton et Ridley en tant qu’assistant personnel.

Gemma l’a refusé, avant qu’Henry n’explique pourquoi il lui offrait le poste.

« Notre relation sera purement professionnelle », a-t-il déclaré.

« Chesney m’a parlé de votre frère et de ce que vous avez traversé. Je suis vraiment désolé et j’aimerais pouvoir faire plus.

«Ce travail vous rapportera beaucoup plus que ce que vous gagnez maintenant et je suppose que vous pourriez utiliser l’argent. Je veux juste t’aider Gemma.

Gemma lui a demandé du temps et il est parti mais Daisy n’a pas tardé à sauter sur son siège et à interroger Gemma.

« Je ne sais pas si je peux », a répondu Gemma.

« Je ne veux pas voir cet endroit sombrer plus que toi, mais je ne veux pas perdre mon mariage à cause de ça. Alors pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire. »

Et maintenant que les téléspectateurs savent que le pub pourrait être sauvé mais que Jenny ne le sait pas, ils en ont marre des rebondissements.

L’un d’eux a écrit: « Tellement ennuyé de tout cela maintenant. »

Un deuxième a dit: « Quelqu’un d’autre est fatigué de tout ce va-et-vient? »

Un autre a ajouté: « Au-dessus maintenant. »