Les fans de Coronation Street dégoûtés d’Abi Franklin pour avoir blâmé la mort de Seb sur Nina Lucas

Les fans de CORONATION Street sont dégoûtés par Abi Franklin pour avoir blâmé Nina Lucas pour la mort de Seb.

La maman en deuil – qui est interprétée par l’actrice Sally Carmen dans le feuilleton ITV – a laissé déchirer Nina après avoir découvert que le gang l’avait attaquée pour être une gothique.

5 Abi, maman en deuil, a été vue en train de pleurer Seb dans l’épisode de ce soir

Dans l’épisode de ce soir après avoir été libérée de l’hôpital, Nina a confronté Asha à propos de donner un alibi à Corey – et a montré une partie de son feu pour son ancienne amie.

« Oh, je veux un mot avec toi – comment Corey s’en sort-il avec ça? » elle a exigé de savoir.

«Kelly a été inculpée et les autres gars – mais pas Corey. Vous lui donnez un autre alibi?

«Vous l’avez fait une fois, je ne voudrais pas que vous le fassiez à nouveau. C’était stupide de ta part de le voir en premier lieu après la façon dont il t’a traité. Le gars est un salaud. C’est ta faute. »

5 Nina a été vue à l’hôpital après la mort de Seb

Mais avant qu’elle ne puisse continuer, Abi est apparue et a défendu Asha – avant de se retourner contre Nina et de la blâmer.

Abi a crié: «La police m’a dit ce que le témoin a dit et tout cela a commencé à cause de vous.

«À cause de ce à quoi vous ressemblez. Et regardez-vous – vous portez toujours vos vêtements stupides et votre maquillage, mais c’est vous qui l’avez tué.

«Vous avez été attaqué parce que vous ressembliez à un monstre. Mon garçon est mort. Si vous étiez normal, il ne mentirait pas dans une morgue, donc c’est autant de votre faute que celle de n’importe qui d’autre.

5 Nina a confronté Asha à propos de Corey

«Je dis seulement la vérité – c’est de votre faute. Si vous blâmez, vous devez prendre votre part. Il est temps de faire face aux faits Nina, tu n’es rien de spécial. Tu n’es pas sage, tu ne t’es pas réveillé, tu es juste un cinglé.

Nina a fui en larmes et plus tard, Asha a averti Roy et Carla de ce qui s’était passé.

Roy est allé la chercher pendant que Carla plaquait Abi et la redressait.

Pendant ce temps, Nina a été retrouvée en train de sangloter dans la rue, convaincue que c’était de sa faute.

5 C’est alors qu’Abi a passé le blâme sur Nina

«C’est moi qu’ils voulaient blesser, c’est moi qui devrais être mort. Qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi tout le monde me déteste-t-il autant? »

Elle a ajouté: « C’est ma faute, j’ai tué Seb. »

Plus tard, Nina était en larmes en se maquillant et en abandonnant ses propres vêtements.

Elle est apparue en bas dans l’un des vieux pulls de Shona sans maquillage, les laissant se demander pourquoi elle ne ressemblait plus à elle-même.

5 Nina a pleuré dans la rue après avoir été accusée de la mort de Seb

«Bien», dit-elle. «Seb a été tué à cause de qui j’étais donc j’ai décidé de ne plus être elle.

Les téléspectateurs étaient en larmes devant les scènes, avec un écrit: « Allez Abi! Je sais que vous êtes en deuil mais ne soyez pas cruel envers Nina. Ce n’est pas la faute de Nina si cela s’est produit. »

Un second a dit: « Abi qu’est-ce que ce bordel, si ce n’était pas de la haine alors qu’est-ce que c’est? Nina ou n’importe qui d’autre mérite de porter ce qu’ils aiment! »

Un autre a ajouté: « Wow Abi! C’était tellement cruel, pauvre nina! »