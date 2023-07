Les fans de Coronation Street dégoûtés alors que Sarah Platt ment à son mari Adam Barlow à propos de leur bébé

Les fans de CORONATION Street prédisent la dévastation pour Sarah Platt après qu’elle ait menti à son mari Adam Barlow à propos de leur bébé.

La femme d’affaires – interprétée par l’actrice Tina O’Brien dans le feuilleton ITV – est enceinte mais ne sait pas qui est le père.

Les téléspectateurs savent qu’elle a eu une liaison avec le criminel trafiquant de drogue Damon Hay.

Et quand tout a été révélé, Sarah a découvert qu’elle était enceinte – et cela pourrait être l’enfant de Damon ou d’Adam.

Le stress de ne pas savoir et d’essayer de pardonner à Sarah pour sa liaison a laissé Adam souffrir d’attaques de panique.

Dans l’épisode de ce soir, il en a subi un au tribunal et a dû être emmené à l’extérieur.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne pouvais tout simplement pas respirer », a-t-il dit à Sarah après que DeeDee l’ait ramené à la maison.

«Je me tenais debout devant le tribunal et je disais tous les mots, mais j’avais toutes ces pensées qui tournaient en rond dans ma tête à propos de toi, à propos de Damon, à savoir si je suis le père de ce bébé ou non.

« C’est comme ce poids sur moi Sarah. Sachant que nous avons convenu d’une résiliation si le bébé est de lui, mais je sais juste ce que cela va vous faire.

Sarah lui a dit : « Tu n’as pas à t’inquiéter pour ça maintenant. »

Mais Adam sauta aux conclusions et dit : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Suis-je le père ? Puis-je voir la lettre ?

Sarah a menti et a dit à Adam qu’ils avaient téléphoné, le laissant ravi de leur nouveau départ.

L’un d’eux a écrit : « Non Sarah. Grosse erreur. »

Un deuxième a déclaré: «Sarah et les mensonges sont de très bons amis. Attendu 2 semaines….et puis ils ont téléphoné. Allez. Adam est-il si stupide de croire cela. Il se trouve qu’il l’est.

Un autre a ajouté: « Les Platts sont pourris jusqu’à la moelle…. »