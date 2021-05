Les fans de Coronation Street dégoûtés alors que Corey Brent encadre Kelly Neelan pour le meurtre de Seb

Les fans de CORONATION Street ont été horrifiés lorsque le voyou Corey Brent a accusé Kelly Neelan pour le meurtre de Seb ce soir.

Corey et sa bande ont perpétré l’attaque de crime haineux qui a causé la mort de Seb.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Mais ce soir, le père de Corey, Stefan, lui a conseillé de rejeter la responsabilité sur Kelly avant que la police n’obtienne des preuves médico-légales le liant au crime.

Tout a commencé au poste de police lorsque la police a dit à Kelly qu’elle avait reçu un compte rendu de l’agression disant qu’elle était la force motrice de l’attaque.

Après avoir parlé à son avocat et parent d’accueil Imran, Kelly s’est rendu compte que Corey avait dû la piéger pour se sauver.

Elle est retournée à l’entretien avec la police et a essayé de dire la vérité, expliquant qu’elle avait giflé Nina mais que Corey avait alors mené l’attaque contre Seb.

ITV

Le père de Corey a dit à son fils de blâmer Kelly[/caption]

ITV

Corey a réalisé qu’il devait encadrer Kelly pour se sauver[/caption]

Lorsque l’officier a révélé que le récit de Corey décrivait que Kelly avait donné des coups de pied à Seb à plusieurs reprises à la tête, elle a essayé d’insister sur le fait qu’il mentait, mais il était clairement trop tard.

L’officier a déclaré à propos de Corey: «Il est venu nous voir volontairement, avant qu’aucune preuve médico-légale n’ait été présentée.

Il a donné un compte rendu complet qui est entièrement étayé par ces preuves, du sang que nous avons trouvé sur vos baskets et votre jupe, à l’ADN que nous avons récupéré de Mlle Lucas.

Elle a poursuivi: «Alors que vous n’avez rien offert volontairement, ne faites des aveux que lorsque vous vous présentez des preuves irréfutables. Dis-moi Kelly, qui croirais-tu?

ITV

Qui descendra pour l’assaut sur Nina?[/caption]

Les téléspectateurs ont été dégoûtés par le comportement de Corey comme l’un d’eux a déclaré: « Corey est un MONSTRE. »

Un deuxième a écrit: «Corey est vraiment de la racaille. Un bon flic devrait être capable de dire à Corey un menteur pathologique.

Un autre écrit: «Corey peut-il empirer?! Il est méprisable!

Plus tard dans l’épisode, Imran est rentré chez lui à Toyah et lui a dit que Kelly avait été accusée du meurtre de Seb et de GBH pour l’agression sur Nina.





Lorsque Toyah s’inquiétait de ce que tout le monde penserait, Imran a insisté sur le fait que Kelly était innocente et qu’ils devaient la soutenir.

«C’est une enfant effrayée, que j’ai promis de protéger. Et je ne reculerai pas, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles », a-t-il déclaré.

Toyah tournera-t-elle le dos à Kelly et Imran pourra-t-il prouver son innocence?

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis soirs sur ITV et est disponible pour rattraper son retard sur ITV Hub.