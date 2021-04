Les fans de Coronation Street découvrent un indice terrifiant sur le sort de Corey Brent et Asha Alahan

Les fans de CORONATION Street ont repéré un indice terrifiant sur le sort de la relation entre Corey Brent et Asha Alahan.

Le couple avait été on-off pendant la dernière année, mais a rompu lorsque Nina Lucas a dit à l’écolière qu’elle pouvait faire mieux.

Cela a déclenché une romance entre Nina et Asha, mais les choses ont été rapidement annulées après avoir pensé que cela allait trop vite.

Après avoir entendu la nouvelle, Corey s’est précipité pour essayer de réparer le cœur brisé d’Asha.

Et sa récente dispute avec papa Dev a mis Asha exactement là où Corey la veut.

Le couple a récemment emménagé dans l’ancien appartement de Nick Tilsley et Leanne Battersby afin qu’Asha puisse avoir de l’espace.

Asha et papa Dev ont eu une énorme dispute qui l’a amenée à déménager[/caption]

Dev a été très inquiet après que Yasmeen Nazir – qui était auparavant dans une relation abusive avec son mari pervers Geoff – l’a averti qu’il devait garder un œil sur sa nouvelle relation.

Le propriétaire du magasin a fait un voyage à l’appartement pour essayer de faire les choses correctement avec sa fille, et Corey était étonnamment agréable avec lui.

Dev expliqua clairement ses inquiétudes à Asha, mais elle ne sembla pas en tenir compte.

Dès que Dev a quitté l’appartement, l’effrayant Corey a dit à sa petite amie que sa famille n’avait plus jamais le droit de mettre les pieds dans leur appartement.

Creepy Corey a Asha enroulé autour de son petit doigt[/caption]

Et il semble que les fans du feuilleton ITV soient du même côté que Yasmeen et pensent que l’écolier est une version plus jeune de son mari décédé.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: «Wow Corey est le nouveau Jeff. Je suis tellement ennuyé #Corrie #CoronationStreet. «

Un second a déclaré: «Je peux les voir avoir un autre scénario de violence conjugale avec Corey et Asha #coronationstreet.»

Un troisième a ajouté: «Yasmeen a raison. Corey est un mini Geoff #Corrie #CoronationStreet.

Les fans pensent que Corey est une version plus jeune[/caption]





La semaine prochaine, Corey va encore plus loin.

L’écolier maléfique oblige Asha à lui donner un alibi pour l’attaque de Nina et Seb.

Corey et sa bande de voyous lanceront une attaque pour crime de haine contre Nina et Seb – et les laisseront se battre pour leur vie à l’hôpital.

Asha réalisera-t-elle ce que fait son petit ami ou tombera-t-elle dans le piège?

Regardez le prochain épisode de Coronation Street ce soir à 19h30 sur ITV