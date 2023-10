Les fans de Coronation Street découvrent un gros problème alors que Billy prend une décision qui change sa vie après son mariage avec Paul.

Les fans de CORONATION Street découvrent un problème après que Billy ait pris la décision qui a changé sa vie d’épouser Paul.

Le couple s’est marié lors du tout premier mariage gay du feuilleton ITV lors de l’épisode de lundi.

ITV

Le couple s’est marié lundi lors du tout premier mariage gay de la série.[/caption]

Après avoir eu une cérémonie civile au Bistro, Paul a surpris Billy avec un service religieux secret pour prononcer leurs vœux devant Dieu, sachant à quel point cela signifiait pour son partenaire.

Cependant, une photo prise lors de la cérémonie a été laissée sur le sol par accident et, dans l’épisode de ce soir, l’évêque est arrivé pour dire à Billy – un archidiacre – qu’il savait ce qu’ils avaient fait après qu’un gardien ait trouvé le instantané.

Alors que l’évêque a décidé de « fermer les yeux » après que Billy ait expliqué son sort et celui de Paul, les choses ont pris une autre tournure lorsque le directeur a publié un article sur la cérémonie sur les réseaux sociaux.

Cela a provoqué un tollé au sein de la congrégation et a laissé Billy dévasté de réaliser que les personnes qu’il avait aidé à se marier, à faire un baptême ou à enterrer leurs proches étaient si fortement opposées à sa sexualité.

L’évêque lui a suggéré de s’excuser, mais Billy a dit à Paul que s’il le faisait, il s’excuserait pour qui il était.

Bernie, la mère de Paul, a ensuite pris les choses en main en publiant des photos de la cérémonie à l’église sur les réseaux sociaux, avant de montrer au couple le soutien qu’ils recevaient.

Cela a incité Billy à se rendre sur place radio et parler de la situation, et même s’il a commencé diplomatiquement, il a vite dit ce qu’il ressentait réellement.

Lorsque l’animateur de radio a demandé si l’église loi était « faux », Billy a fait une pause et a répondu : « C’est faux, c’est tout simplement faux.

«J’en ai marre d’essayer de donner des réponses à un politicien, je n’en peux plus. Je ne suis qu’un homme, l’homme que Dieu m’a fait et j’aime comme il voulait que j’aime, et j’aime la personne qu’il voulait que j’aime.

« Les hauts gradés disent que c’est une question complexe, mais c’est juste politique, ce n’est pas la foi, ni le bien, ni la justesse. Cela n’a rien à voir avec moi, ni avec vous, ni avec quiconque essayant de se frayer un chemin dans ce monde.

« Je prie simplement pour que suivant on tient ses promesses, c’est un endroit où la parole du Christ compte réellement pour quelque chose, un endroit où tout ce qui compte c’est que nous nous aimions les uns les autres.

Plus tard, Billy a reçu un appel de l’évêque, qui a révélé qu’il avait entendu l’interview et que, même s’il sympathisait avec sa position, il n’avait d’autre choix que de le suspendre indéfiniment.

Au fur et à mesure du générique, les téléspectateurs de Coronation Street ont partagé leur opinion sur la suspension de Billy, arguant qu’il ne faisait pas beaucoup de travail en tant que vicaire.

L’un d’eux a écrit sur X : « Pour être honnête, à quand remonte la dernière fois que quelqu’un a vu Billy faire quoi que ce soit par procuration ? Je doute que quiconque remarquera son départ ! »

Un autre a ajouté : « Le Vicaire peut passer encore plus de temps loin d’une véritable église maintenant »

Un troisième a tweeté : « Oh, Billy a perdu son emploi. Eh bien, je suppose que nous devrons simplement le voir au café ?

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.