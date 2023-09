Les fans de Coronation Street découvrent un énorme problème alors que le corps de Leo Thompkins est enfin retrouvé

Les fans de CORONATION Street ont repéré un énorme problème puisque le corps de Leo Thompkins a finalement été retrouvé.

L’ingénieur civil – interprété par l’acteur Joe Frost dans le feuilleton ITV – a été assassiné par Stephen Reid il y a un an.

Sa mort a été rapidement dissimulée par Stephen qui l’a enterré dans la garrigue et s’est ensuite mis à dissimuler la mort.

Stephen a convaincu tout le monde que Léo avait fui au Canada pour une nouvelle vie.

Lorsque ce mensonge a été découvert par Teddy, le père de Leo, Stephen l’a simplement tué lui aussi – jetant son corps dans le canal.

Et il semble que le problème soit enfin terminé pour Stephen.

Dans l’épisode de ce soir, le projet de construction d’Ed et Ronnie Bailey a finalement démarré, mais alors qu’ils commençaient les travaux, ils ont trouvé un corps.

Une main très verte a émergé de la terre – mais elle était totalement intacte.

En réalité, après un an, un corps non embaumé serait gravement décomposé et la plupart des tissus mous auraient disparu.

Il ne semblerait pas que l’incroyable Hulk se soit mis au régime.

Et les fans ont dénoncé le gros problème.

L’un d’eux a écrit : « Le corps ne se serait-il pas davantage décomposé maintenant ? Il a été mis à la poubelle il y a longtemps. »

Un autre a ajouté : « Ça a l’air tellement faux. »

Et un autre a partagé une photo de la main verte de l’Incroyable Hulk.