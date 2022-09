Les fans de Coronation Street découvrent qui Stephen Reid tuera ensuite – et il est comme Richard Hillman

VILLAINOUS Stephen Reid semble prêt à tuer une fois de plus et les téléspectateurs de Corrie sont déjà convaincus qu’ils savent qui est le prochain.

Les téléspectateurs d’ITV ont été horrifiés plus tôt cette semaine lorsque Stephen Reid (Todd Boyce) a brutalement poussé Leo Thompkins (Joe Frost) du balcon de l’usine Underworld après s’être cogné la tête, le faisant tomber dans la poubelle en dessous.

Stephen a semé le chaos sur les pavés[/caption]

Stephen a d’abord été choqué de réaliser qu’il avait tué son nouvel ennemi, mais maintenant les téléspectateurs de Coronation Street sont convaincus que ce n’est pas la fin et Stephen pourrait maintenant être sur le point d’imiter l’une des plus grandes horreurs de la famille Platt – la série meurtrière de Richard Hillman.

Après avoir laissé Leo à l’intérieur des poubelles Underworld alors que la police était à proximité, Stephen a finalement déplacé Leo de la poubelle à l’arrière de sa camionnette dans des scènes qui ressemblaient étroitement à un film d’horreur effrayant.

Avec le temps passé par Leo dans la rue entre les mains de Stephen, les fans sont convaincus qu’ils savent qui est sur le point de rencontrer leur destin aux mains de Stephen ensuite.

Les fans se sont rendus sur le forum de Digital Spy pour partager leurs réflexions avec de nombreuses personnes prédisant que c’est l’ex-épouse de Stephen, Gabrielle, qui souffrira ensuite.

Un fan de la série a spéculé en disant: “Je pense que c’est à peu près certain qu’il tuera son ex. Ensuite, quelqu’un proche de Jenny, probablement Daisy, découvrira ce qu’il a fait et il la tuera.

Un deuxième a déclaré: “Gabrielle sera probablement la prochaine à coup sûr.”

Un autre a partagé: “Il va [kill] sa femme ensuite. Mais je ne sais pas comment. Peut-être utiliser une autre poubelle et la jeter.

Un quatrième a fait écho aux similitudes avec l’histoire emblématique de Richard Hillman en disant: «Certainement sa femme. Tout va devenir un peu Richard Hillman !





Les fans du feuilleton ont vu Stephen tenter de voler de l’argent à sa mère Audrey Roberts, jouée par Sue Nicholls, via une variété de tactiques dans le but de rembourser son ex.

Mais alors que Leo commençait à gronder l’intrigue après avoir surpris Stephen dans un certain nombre de situations compromettantes, Stephen n’a pas hésité à le voir partir.

Comme Gabrielle l’a dit à Stephen, si elle ne reçoit pas son argent, elle l’exposera à sa famille – Stephen ne sera probablement pas trop sensible aux menaces.

Stephen est-il sur le point d’être le prochain tueur en série de la rue ou va-t-il s’effondrer sous la pression de son secret meurtrier ?

Gabrielle est récemment arrivée chez les Platt[/caption]

Coronation Street est diffusé lundi. Mercredi et vendredi à 20h sur ITV.