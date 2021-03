Les fans de Coronation Street découvrent l’erreur majeure d’Alya alors qu’elle se bat pour sauver Yasmeen après l’effondrement du choc

EAGLE-EYED Les fans de Coronation Street ont repéré une erreur majeure quand Alya Nazir s’est battu pour sauver Yasmeen Metcalfe après un effondrement de choc.

Le copropriétaire de Speed ​​Daal – joué par Sair Khan dans le feuilleton ITV – était allé voir sa grand-mère et s’était rendu compte que quelque chose n’allait pas.

Bien que les mauvais traitements infligés par le mari diabolique de Yasmeen, Geoff, aient finalement pris fin en décembre lorsqu’il est tombé d’un toit, le propriétaire du restaurant souffre toujours de ce qui lui est arrivé.

Le monstre abusif a laissé sa femme endettée d’énormes dettes et Alya lui a recommandé de vendre le centre communautaire pour le rembourser, mais Yasmeen ne veut pas.

Avec ses problèmes d’argent devenant incontrôlables, un petit commentaire de George Shuttleworth a fait basculer Yasmeen sur le bord lors de la tranche de l’émission de la nuit dernière.

Alya savait que quelque chose n’allait pas avec sa grand-mère, elle est donc allée la voir.

Elle ne pouvait pas entrer dans la maison parce que la porte était verrouillée et elle était de plus en plus inquiète car elle n’entendait aucune réponse de sa grand-mère.

Le fils de Geoff, Tim, est passé alors qu’Alya était à l’extérieur et le couple a essayé de comprendre pourquoi elle n’ouvrirait pas la porte.

Mais ils ignoraient peu que Yasmeen était tombé au sol après avoir eu une crise de panique.

«Elle a mis la chaîne et elle ne répond pas non plus à son téléphone», a déclaré Alya à Tim.

Tim a répondu: « C’est probablement ma faute d’avoir évoqué à nouveau le testament. Les familles se disputent toujours l’argent. Je lui ai probablement donné un pourboire! »

Alya a commencé à frapper à la porte et à crier si fort dans le but d’obtenir une réponse – mais il n’y avait toujours pas de réponse.

Elle a finalement eu un aperçu de l’intérieur de la maison et a vu que Yasmeen s’était effondré sur le sol.

Le couple a couru dans le dos pour entrer, mais de nombreux téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour se demander pourquoi ils n’ont jamais fait cela en premier lieu.

Un spectateur a tweeté: « Pourquoi Alya n’a-t-elle pas fait le tour du dos en premier lieu, au lieu de frapper à la porte d’entrée et de crier comme ça ?! #Corrie #CoronationStreet. »

Un second a demandé: « Est-ce qu’Alya n’a pas de clé de porte arrière #Corrie. »

Pendant ce temps, d’autres étaient vraiment préoccupés par la santé de Yasmeen.

L’un d’eux a écrit: « #CoronationStreet Yasmeen est poussé au point de rupture. »

Un autre a sonné: « Aaa Yasmeen me stresse tout de suite aujourd’hui! Son anxiété déteint sur moi! Pauvre Yasmeeeeeeeen! »

Heureusement, ils l’ont emmenée à l’hôpital et les médecins ont décidé de la garder toute la nuit.

Une Alya dévastée a déclaré à l’ex-épouse de Geoff, Elaine Jones: « Je pensais que tous les problèmes de ma grand-mère seraient terminés une fois que Geoff serait parti. »

Elaine – qui a déjà été maltraité par l’homme pervers et a défendu Yasmeen devant le tribunal pour renvoyer Geoff – lui a dit: « Certaines cicatrices durent éternellement … »

Et il semble que l’assistante fera tout ce qu’elle peut pour aider.

Ce matin, nous avons révélé qu’Elaine devrait emménager avec Yasmeen la semaine prochaine alors qu’Alya s’inquiète de plus en plus du bien-être de sa grand-mère.

Les choses ne vont pas bien pour Simon Barlow non plus, car il craint pour sa vie la semaine prochaine lorsque le seigneur de la drogue Harvey le confronte à l’arnaque de Jacob.

Catch Coronation Street tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 et 20h30 sur ITV