Les fans de Coronation Street découvrent la prochaine victime de Stephen Reid et ce n’est pas son ex-femme

Les fans de CORONATION Street sont convaincus qu’ils savent qui Stephen Reid tuera ensuite – et ce n’est PAS son ex-femme.

Le meurtrier – qui est joué par l’acteur Todd Boyce dans le feuilleton ITV – a déjà tué Leo après avoir découvert sa situation financière et menacé de le dénoncer.

Les fans de Coronation Street pensent que Stephen tuera à nouveau[/caption]

Les téléspectateurs pensent que le père de Leo sera sa prochaine victime[/caption]

Mais dans l’épisode de ce soir, Stephen a été contraint de commettre une erreur après l’autre alors qu’il tentait de dissimuler son crime.

Les téléspectateurs savent qu’il a le téléphone de Leo après l’avoir tué et a envoyé des SMS à sa famille en se faisant passer pour lui après avoir apparemment déménagé au Canada.

Cependant, lorsque le père de Leo s’est présenté au pub pour faire rage contre Jenny, Stephen a été horrifié de découvrir qu’ils pouvaient tous les deux mettre de côté leurs différences pour trouver Leo.

Stephen a interrompu à plusieurs reprises et s’est placé de manière suspecte entre les anciens amis de l’école dans le but de les empêcher de tendre la main à Leo.

Il les a même suivis à un déjeuner de travail pour les photographier et faire semblant d’être Leo en train de prendre une photo d’eux deux.

Cependant, plus tard dans le pub, lorsqu’il a entendu Dee Dee Bailey parler d’un logiciel de suivi, Stephen a décidé de jeter le téléphone et de le laisser dans une poubelle dans l’allée derrière le pub.

Et puis il est allé rencontrer son ex-femme pour continuer son arnaque pour arnaquer sa maman Audrey.

Alors que Gabrielle demandait sa remise en argent, Stephen lui a dit : « Je t’ai dit que l’argent passe, non, d’accord.





“Il y a un e-mail du courtier en hypothèques. Ça va prendre un peu plus de temps, quelques formalités. Il semble qu’ils doivent confirmer les détails de la libération de l’équité avec ma mère.

“Oui, mais il semble qu’il y ait beaucoup de fraudes à l’APL. Ils doivent vérifier avec ma mère, vérifier qu’elle est saine d’esprit. Bien qu’elle doive être saine d’esprit pour signer les formulaires en premier lieu.

Gabrielle fit remarquer : « Sauf qu’elle ne les a pas signés, n’est-ce pas ? Tu l’as fait, espèce d’idiot. Réparez-le, vite.

Et les fans pensent qu’il le fera – mais ils sont convaincus qu’il sera obligé de tuer le père de Leo en premier et non son ex-femme.

L’un d’eux a écrit: «Je pense que Stephen va ensuite se débarrasser du père de Leo. Je dis juste.

Un autre a ajouté: “Stephen est en train de creuser un trou pour lui-même, une fois qu’ils auront trouvé celui de Leo … la police saura qu’il n’a pas envoyé les dernières photos et messages, Stephen.”