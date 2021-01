Les téléspectateurs de CORONATION Street ont été déconcertés la nuit dernière après avoir affirmé que Billy Mayhew jouait le thème emblématique des EastEnders au piano.

Le vicaire a fait tinter les ivoires dans la rue alors que son ex-flamme Todd Grimshaw s’approchait de lui.

« Je ne connais pas cet hymne. Je ne savais pas non plus que vous étiez si bon », a déclaré Todd.

« La vie continue quand tu n’es pas là, tu sais, » répondit Billy.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que l’instrument était destiné à jouer des hymnes, qu’il soutenait en jouant When The Saints Go Marching In, les téléspectateurs étaient convaincus que ses premières notes étaient un clin d’œil au feuilleton de la BBC.

Un spectateur a écrit sur Twitter: « Je pensais que Billy jouait le thème EastEnders sur ce piano pendant une minute! #corrie. «

Un autre a partagé: « Pendant une seconde, j’ai pensé que Billy jouait le thème Eastenders sur ce piano. »

Billy ne le sait pas encore, mais la réapparition de Todd sur les pavés pourrait signifier la fin de sa relation avec Paul Foreman.

Peter Ash – qui joue le rôle de l’ouvrier d’usine dans le populaire savon ITV – a levé le voile sur ce qui attend les tourtereaux, et cela ne sonne pas bien.

Au cours des derniers mois, Todd (Gareth Pierce) a essayé de revenir dans la vie de Billy en utilisant Paul.

Il a demandé à un jeune garçon appelé Will de prétendre qu’il avait des ennuis et de demander l’aide de Paul alors qu’il était censé faire des choses avec Billy en couple.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le dernier stratagème de Todd impliquant Will se retourne contre lui et conduit Summer Spellman (Harriet Bibby) à se battre pour sa vie.

Peter a admis que les mois à venir mettraient vraiment leur relation à rude épreuve. Il a dit: « Paul regarde Will tout de suite. Il ne dit rien au départ parce que tout se passe si vite et qu’ils doivent se rendre à l’hôpital avec Summer.

«Il commence alors à assembler les pièces et il se sent massivement coupable que ce soit lui qui a apporté cela à leur porte littéralement.

«Cela lui prend un peu de temps, mais quand ils retournent à l’appartement et qu’il voit le désordre que Will a causé, il admet finalement Billy et il se rend compte que tout revient à Paul trop impliqué avec Will.

«Paul d’il y a un an ou deux aurait peut-être hésité à admettre son rôle dans tout cela, mais il a construit cette famille avec Billy et Summer et il sait qu’il ne veut pas la perdre.

«C’est l’une des choses les plus difficiles que Paul et Billy ont dû surmonter, et sans trop en dévoiler, c’est potentiellement quelque chose qui pourrait voir la fin de leur relation.

« Billy ressent une telle responsabilité pour Summer et maintenant elle est en danger à cause des actions de Paul. »

Et le patron de Corrie, Ian MacLeod, a laissé entendre que les choses devenaient trop difficiles pour le couple.

Il a dit Metro.co.uk: « Todd ne va jamais avec quelque chose de manière normale – c’est des sacs de ruse, il aime en quelque sorte torturer, il est très égoïste quand il veut quelque chose et ce prix dans ce cas est Billy.

« D’une manière sournoise, il sape la relation de Billy et Paul – il obtiendra ce qu’il veut, mais les efforts qu’il déploie seront sa perte. »