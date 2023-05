Les fans de Coronation Street critiquent la sortie précipitée de Faye Windass alors qu’elle quitte les pavés après 12 ans

CORONATION Street a été critiqué pour la sortie discrète et précipitée de Faye Windass après 12 ans sur le feuilleton.

L’assistante administrative – interprétée par l’actrice Ellie Leach dans le feuilleton ITV – a quitté Weatherfield avec son ex-petit ami Jackson et leur fille Miley.

La sortie de Faye Windass n’a pas été bien accueillie par les fans[/caption] TVI

Le personnage a fait un départ rapide après avoir décidé de déménager à Slough[/caption]

Après que Jackson et Miley soient partis faire leurs valises pour partir, Faye était clairement désemparée et essayait de le cacher.

Craig l’a stupéfiée en lui disant : « Tu n’as pas à faire ça, prétendre que tout va bien. Peut-être que ce ne sera jamais OK.

« Peut-être que vous ne serez jamais heureux avec moi. Et un jour, vous regarderez en arrière et penserez « et si? ». Mais en ce moment, vous avez le choix.

« Si tu veux, tu peux aller avec Miley et Jackson, tu peux être ensemble. »

Faye a essayé d’insister sur le fait qu’elle aimait Craig, clairement terrifiée à l’idée que Craig la dénonce à la police, mais il a essayé de lui faire admettre la vérité.

Il lui a demandé : « M’aimes-tu plus que Jackson ? Si tu restes avec moi, vas-tu te contenter du second choix ?

Comme Faye a insisté sur le fait qu’elle serait heureuse avec Craig, il n’en a pas entendu parler et lui a fait admettre ce qu’elle ressentait vraiment.

Il a dit : « Peut-être que si tu y vas, tu pourras me pardonner tout ce que j’ai jamais fait de mal.

« Pour avoir essayé de te piéger. Je n’ai jamais voulu te blesser, je ne voulais pas ça. Je voulais juste te rendre heureux et cela te rendra heureux. Alors allez-y, qu’attendez-vous ? Bougez-vous.

Faye s’est précipitée pour faire ses bagages, avant de décider de déménager toute sa vie à la dernière minute et de surprendre Jackson et Miley.

En disant au revoir avec émotion à son père Tim et Sally, Faye est montée dans la voiture et est partie – seulement pour s’arrêter pour un dernier au revoir avec Craig.

En le serrant dans ses bras, elle lui dit : « Je t’aime, je t’aimerai toujours. Merci pour tout Craig Tinker.

« Merci pour tout ce que nous avons traversé et tout ce que nous avons fait ensemble. Je ne serais pas la personne que je suis sans toi.

Cependant, Faye n’a même pas eu la fin de l’épisode et a été chassée à mi-parcours et les fans ont frappé le feuilleton pour cela.

L’un d’eux a écrit: « Je pensais que les départs de Faye seraient plus mélodramatiques. »

Un deuxième a déclaré: « Des miettes, même pas un taxi noir pour Faye. »

Un autre a ajouté: « Est-ce moi ou Faye a-t-elle oublié de démissionner de son travail avant de partir ou a-t-elle l’intention de faire la navette. »

Craig a dit à Faye qu’elle devrait partir avec Jackson et Miley[/caption] TVI

Le personnage n’a même pas reçu d’envoi à la fin de Corrie de mercredi[/caption]