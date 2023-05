Les fans de Coronation Street craignent une torsion malade dans le procès d’attaque à l’acide alors que le visage familier revient sur les pavés

Les fans de CORONATION Street prédisent une tournure horrible après le retour de Karen, la sœur du harceleur Justin.

Avec Daisy et Ryan sur les nerfs à l’approche du procès, Karen est revenue pour essayer de soutenir Daisy – mais elle ne disait pas la vérité.

TVI

La sœur de Justin, Karen, est arrivée chez les Rovers en disant comment elle espère que son frère sera renvoyé après l’attaque à l’acide[/caption] TVI

Mais les fans se sont demandé si on pouvait lui faire confiance[/caption] TVI

Karen travaille-t-elle avec son frère Justin alors qu’il est en prison ?[/caption]

Alors que Carla réprimandait Karen pour avoir regardé Ryan, menaçant notamment de lui retirer les globes oculaires si elle continuait, Daisy est intervenue pour la défendre.

« C’est la sœur de Justin, mais avant que tu ne paniques, elle s’est excusée pour ce que son frère a fait et elle a essayé de me prévenir », a déclaré Daisy.

Mais Carla était furieuse, répondant : « Désolé de t’excuser ? C’est à Ryan qu’elle devrait s’excuser.

Alors que Daniel est intervenu pour défendre Daisy qui avait traversé l’enfer, Carla a dit que c’était la faute de Daisy.

« Cela signifie que vous avez l’habitude de conduire des hommes sur le chemin du jardin, Daisy », a lancé Carla alors que les oreilles de Karen se dressaient.

Ryan a ensuite ajouté: « Vous avez dit des mensonges pour nous séparer d’Alya et moi, vous avez obtenu ce que vous vouliez, puis vous m’avez largué.

« Si cela ne conduit pas quelqu’un, alors je ne sais pas ce que c’est. »

Daniel leur a dit de se taire mais Ryan et Carla sont sortis en trombe, pendant que Karen regardait intriguée.

Et les fans ont l’horrible sentiment qu’elle va transmettre l’information à Justin – et qu’il s’en tirera avec son harcèlement et son attaque à l’acide.

L’un d’eux a écrit: « La sœur va saboter le procès maintenant après avoir entendu cette information et Justin s’en tirera. »

Un second a dit: « Tata Carla à la rescousse », tandis qu’un autre a ajouté: « Tata protectrice Carla. »

Certains étaient horrifiés que Carla ait blâmé Daisy pour ce qui s’était passé, avec une écriture: « Qui d’autre est super choqué que Carla ait juste fait honte à Daisy? »

TVI

Quel sera le verdict de Justin ?[/caption]