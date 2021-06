Les fans de Coronation Street craignent pour la vie de Nina alors qu’elle se tourne vers l’alcool et le vol à l’étalage pour faire face au meurtre de Seb

CORONATION Les fans de la rue craignaient pour la vie de Nina Lucas après qu’elle se soit tournée vers l’alcool et le vol à l’étalage pour faire face au meurtre de Seb Franklin.

Dans l’épisode de ce soir, les téléspectateurs ont vu Nina renverser la vodka alors qu’elle se dirigeait vers une spirale descendante à la suite de la mort de son petit ami.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

4 Les fans de Corrie craignaient pour la vie de Nina après qu’elle se soit tournée vers l’alcool pour aider à faire face à la mort de Seb

Seb a été assassiné le mois dernier dans le cadre d’un crime haineux non provoqué visant à la fois lui et Nina parce qu’elle était habillée en gothique.

Les téléspectateurs ont regardé Nina confier à Asha qu’elle ne peut s’empêcher de se blâmer pour la mort de Seb.

Lorsque Billy et Roy ont demandé à Nina de parler à Summer – qui a du mal à manger ou à dormir après l’incident – ​​Nina lui a dit sèchement et a souligné à quel point c’était plus difficile pour elle.

Nina a fait valoir qu’elle aurait dû choisir ses amis avec plus de soin, mais Roy l’a contesté en disant qu’elle avait commis une simple « erreur de jugement ».

4 Roy convainc Nina de parler à Summer Crédit : ITV

Il a expliqué: « Je pensais que vous pourriez lui parler … si quelqu’un pouvait comprendre comment elle se sentait, nous pensions que cela pourrait être vous.

« En mettant cette nuit de côté, vous savez tous les deux ce que c’est que de perdre un père à un si jeune âge et de devoir recommencer.

« Assez de gens ont souffert à cause de cette tragédie, certains à juste titre mais pas Summer, elle n’est pas comme les autres et je pense que vous le savez. »

Plus tard, Nina a appelé le magasin du coin et, alors que Dev ne regardait pas, elle a volé une bouteille de vodka.

4 Nina glisse une bouteille de vodka dans la boutique de Dev

Nina, visiblement ivre, a ensuite rendu visite à Summer et lui a suggéré de la rejoindre avec Asha pour prendre un verre.

Tout en versant la vodka, elle a dit à Summer qu’ils ne pouvaient pas changer ce qui s’était passé, mais qu’elle avait trouvé une nouvelle façon de faire face à son chagrin.

Alors que la boisson commençait, Nina s’est coupée mais a refusé de l’aide et est partie en trombe, laissant Asha et Summer s’inquiéter pour elle.

Asha et Summer effrayés n’ont eu d’autre choix que de laisser Nina à elle-même, après qu’elle ait insisté pour qu’ils ne la suivaient pas.

Les téléspectateurs ont ensuite regardé Nina continuer à boire dans un ginnel alors qu’elle noyait son chagrin.

Les fans de Corrie se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs inquiétudes quant à la sécurité de Nina.

4 Nina a été victime d’une attaque brutale non provoquée le mois dernier Crédit : ITV

Un téléspectateur inquiet a écrit: « Nina doit arrêter de faire ça.

Boire n’est pas la réponse à ton chagrin Nina. #Corrie »

Un autre a posté: « Aw Nina, boire n’est pas la réponse🥺💔 Comme c’est incroyable @molgallagher11_ quelle actrice talentueuse👏👏 #Corrie »

Un troisième a ajouté : « Le bouton d’autodestruction de Nina a vraiment été poussé !! »

Plus tôt cette semaine, le téléspectateur s’est réjoui lorsque l’adolescent Corey Brent a été accusé du meurtre de Seb, mais a été déçu lorsqu’il a été libéré sous caution.