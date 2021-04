Les fans de CORONATION Street ont été choqués après qu’Eileen ait largué les pompes funèbres George pour lui avoir offert un cadeau DÉGUSTANT.

Todd a élaboré un plan pour réunir sa mère avec George après avoir réalisé que le couple avait la chaleur l’un pour l’autre dans l’épisode de ce soir.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

8 Ce n’était pas la pensée qui comptait ce soir pour Eileen Crédit: ITV

Todd a réussi à convaincre Eileen d’inviter George à dîner et a été ravi quand il a insisté pour lui acheter un verre au pub à l’avance.

Mais George a rapidement mis le pied dedans quand Eileen est arrivée au pub.

Eileen a été touchée lorsque George lui a offert un bouquet de fleurs.

Mais son visage tomba alors qu’elle prenait une carte nichée entre eux.

8 Tout a si bien commencé Crédit: ITV

8 Jusqu’à ce qu’Eileen réalise que c’étaient des fleurs funéraires Crédit: ITV

8 George ne s’attendait pas à ce qu’Eileen vienne à lui comme ça Crédit: ITV

«Oh, attendez une minute qui n’était pas censée être là», dit-il.

Une Eileen choquée a lu: «Repose en paix Mildred. Tu nous manqueras. »

«Vous avez volé ces fleurs sur la tombe d’une pauvre vache et me les avez données,» haleta-t-elle.

« Je ne ferais jamais ça. Ils ont été laissés au bureau », a répondu George.

8 George a été choqué

Todd, qui était assis avec Billy à quelques pas, a répondu: «Il est juste soucieux de l’environnement, maman.

« Exactement. C’est du recyclage. Réduisez la réutilisation et tout cela », a insisté George.

Mais Eileen n’était pas impressionnée et sifflait: «J’aurais dû savoir que quelqu’un qui passe le plus clair de son temps avec des morts aurait quelque chose de manquant.»

Alors qu’elle jetait les fleurs par terre par les pieds de George et sautait hors du pub, elle a ajouté: « Et votre invitation à dîner a été révoquée. »

8 Eileen voulait dire affaires ce soir

Les fans de Corrie ont afflué sur Twitter pour exprimer leur choc face au cadeau déplaisant de George.

L’un d’eux a dit: « Nous adorons les crises de colère d’Eileen. »

Un autre a ajouté: « Je déteste être en désaccord avec la reine Eileen mais il n’y a rien de mal à redéfinir un bouquet de fleurs #corrie. «

Un troisième a sonné: «Des fleurs funéraires pour Eileen».

8 Les fans étaient collés à leurs écrans en regardant Eileen

8 Les fans étaient hystériques à propos de l’intrigue

Ailleurs ce soir, les fans étaient en larmes lorsque Nick Tilsley a finalement découvert l’enfer de la drogue de Leanne Battersby aux mains du revendeur Harvey.

Dans le but de la garder à Weatherfield, Nick a avoué son amour pour elle, mais Leanne a insisté sur le fait qu’elle et Simon devaient quitter les pavés pour leur propre sécurité.

Nick a plus tard surpris Leanne avec la révélation qu’il avait décidé de la rejoindre et de laisser son ex Natasha et son fils Sam, perdu depuis longtemps.

À la fin de l’épisode, les téléspectateurs ont regardé Nick, Leanne et Simon dire adieu à leurs amis et à leur famille – et s’éloigner des pavés pour un nouveau départ.