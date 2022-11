Les fans de Come Dine With Me se plaignent beaucoup du candidat “cauchemar” lors d’un dîner

Les fans de COME Dine With Me n’étaient pas satisfaits d’un seul concurrent lors du dernier dîner.

Le programme Channel 4 était à Manchester pour le dîner d’ouverture de la semaine où c’était le poissonnier Hayley qui a accueilli le groupe pour la première fois lors de sa soirée sous-marine à thème nautique.

Tous4

Un espoir a choisi de ne pas respecter le code vestimentaire[/caption]

Tous4

Elle s’est révélée être un personnage controversé lors de la semaine de Manchester[/caption]

Tous4

Hayley était en charge de l’animation de la soirée[/caption]

Aux côtés de Hayley, Nick, un développeur d’affaires intelligent et passionné de chevaux, qui aime les bonnes choses de la vie, le directeur de restaurant glamour Cam, le fanatique de fitness James et la joaillière italienne “passionnée” Angela.

Cependant, le thème “Under the Sea” d’Angela n’a pas pris un bon départ, Cam ayant choisi de ne pas participer au thème des déguisements.

Elle a déclaré: “Je n’aime pas les déguisements et je ne participerai pas aux déguisements, mais je vais me faire paraître aussi sous la mer que possible.”

Alors que l’autre invité s’est mis à porter ses tenues, y compris Nick s’habillant en marin, Cam s’est balancé dans sa tenue de sortie habituelle.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne soit complètement repoussée à l’idée de devoir fileter son propre poisson pendant le dîner et a remarqué à quel point l’odeur était mauvaise.

Les fans de l’émission n’ont pas tardé à qualifier Cam d’invité cauchemardesque et ont partagé leurs réflexions à son sujet en ligne.

Un fan a qualifié Cam de Veruca Salt, le personnage de Charlie et de la chocolaterie, connu pour gémir et se plaindre pour obtenir son propre chemin.

Ils ont écrit en ligne: “Cette jeune fille est un vrai petit sel de veruca jusqu’à présent.”





Un autre a ajouté à propos de Cam : “Quand il y a quelqu’un que vous détestez instantanément, vous savez que la semaine va être longue !”

Un fan mécontent a écrit : “Elle n’aime pas la mer, ne sait pas nager… mange dans le bain”, ce à quoi un autre spectateur a répondu : “C’est un putain de cauchemar !”

Un autre observateur a ajouté un GIF de quelqu’un tremblant de colère avec la légende : “Je ne m’habillerai pas !! », faisant référence au choix de Cam de ne pas porter de déguisements.

Un cinquième a déclaré: “Non, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la princesse Veruca fasse cette tâche.”

Hayley a réussi à marquer un impressionnant 33 après avoir reçu un neuf ainsi que trois huit dans les scores.

Tous4

Elle a tout mis en œuvre pour sa tenue[/caption]

Tous4

Les garçons se sont aussi déguisés pour la soirée[/caption]

Tous4

Hayley a marqué un impressionnant 33[/caption]

Come Dine With Me est diffusé en semaine à 17 h sur Channel 4.