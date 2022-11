Les fans de Come Dine With Me se lancent dans le “pire épisode de l’histoire de la série” et refusent de continuer à regarder

Les FANS de Come Dine With Me ont laissé échapper le spectacle en faisant exploser son dernier épisode et ont menacé de s’éteindre.

L’émission de Channel 4 présente un ensemble de cinq inconnus qui se relaient pour organiser un dîner et impressionner leurs autres invités dans le but de gagner 1 000 £.

Lors du dernier épisode se déroulant à Bristol, le musicien George a accueilli des invités à sa fête dans un incroyable manoir qui a accueilli toutes les fêtes de la semaine.

George a décidé d’organiser une fête sur le thème du festival après avoir admis être un «garçon de Glastonbury» dans l’âme.

George n’était pas trop confiant dans ses capacités culinaires dès le départ et a fait remarquer qu’il prévoyait de “distraire ses invités” de la cuisine en jouant avec “leurs sens”.

Pour son entrée, il a servi un plat qu’il a nommé “Leeks R Good”.

Le plat était construit sur une mayonnaise aux noix qui laissait peu à désirer de son apparence.

George a ri en disant: “Cela ressemble à quelque chose de similaire à ce que vous pourriez trouver dans les toilettes d’un festival.”

Les téléspectateurs à la maison se sont sentis dégoûtés par ce qu’il avait servi et ont immédiatement sauté sur Twitter pour se plaindre.

Un fan consterné a déclaré : « Sa nourriture est .”





Un autre a partagé un mème de quelqu’un faisant semblant d’apprécier sa nourriture avec la légende: “Un frottis de merde sur une assiette avec une noix marinée.”

Tandis qu’un autre s’interrogeait simplement : “C’est de la nourriture ?!”

Il a continué à descendre à partir de là pour le favori de Channel 4 alors que les fans se sont déchaînés contre les épisodes de la semaine jusqu’à présent et ont affirmé qu’il était parmi les pires de tous les temps.

Critiquant la nourriture servie, un fan mécontent a déclaré: «Pourrait manquer le reste de la semaine. Nourriture jusqu’à présent .”

Un autre a fait rage : « Ne pensez pas que je vais m’embêter à écouter ça demain. C’est l’un des pires de l’histoire de Come Dine. diable flamboyant “

Un troisième était d’accord, ajoutant: “J’irais plus loin et dirais le pire épisode de CDWM, des invités peu aimables et de la ‘nourriture’ de merde.”

Cela vient après qu’une semaine récente de Come Dine With Me ait vu un invité qualifié de candidat “cauchemar”.

Glam Kam a choisi de ne pas participer au thème des déguisements sans raison apparente.

Elle a déclaré: “Je n’aime pas les déguisements et je ne participerai pas aux déguisements, mais je vais me faire paraître aussi sous la mer que possible.”

Tandis que l’autre invité s’est mis à fond avec les tenues, y compris Nick s’habillant en marin, Cam s’est balancé dans sa tenue de sortie habituelle.

