Les fans de Cocaine Bear disent tous la même chose alors que la bande-annonce d’horreur montre une bête cokéfiée en train de tuer

LA nouvelle bande-annonce d’un film à venir intitulé Cocaine Bear a laissé les fans inquiets pour sa sortie car elle montre la bête cokéfiée lors d’une tuerie vicieuse.

Le film sauvage est basé sur l’histoire vraie d’un ours qui a mangé un sac de sport rempli de 75 livres de cocaïne tombé d’un avion dans une forêt en Géorgie, aux États-Unis.

La bande-annonce du film tant attendu est sortie hier Crédit : Universal Pictures

Cocaine Bear devrait sortir en février 2023 Crédit : Universal Pictures

Il est vaguement basé sur l’histoire vraie d’un ours noir qui a fait une overdose de cocaïne en Géorgie en 1985 Crédit : Universal Pictures

Dans le film, l’ours se déchaîne après avoir ingéré des paquets de poudre Crédit : Universal Pictures

La découverte de l’ours surdosé était liée au cas d’un ancien flic des stupéfiants devenu trafiquant de drogue qui est tombé d’un avion attaché avec 12 millions de livres sterling de poudre.

L’histoire bizarre est devenue le film de comédie d’horreur d’inspiration intitulé Cocaine Bear, qui devrait sortir en février 2023.

La première bande-annonce de la comédie d’horreur dingue avec l’animal alimenté par la drogue qui se déchaîne a laissé les cinéphiles attendant avec impatience de passer sur grand écran.

Après avoir regardé la bande-annonce, les fans l’ont emmenée sur Twitter avec l’un d’eux le qualifiant de “le plus grand film jamais réalisé”.

Quelqu’un a écrit : “C’est le devoir de chaque cinéphile de faire de Cocaine Bear un succès au box-office.

L’un d’eux a ajouté: “Je suis déjà obsédé par Cocaine Bear. Prédateur au sommet, hors de son visage? Trop confiant, accéléré, en colère, agité?

“Ces dix minutes avant que son cœur n’explose et qu’il ne tombe mort ont dû être une course folle.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Cocaine Bear va être l’un des plus grands films de tous les temps, je peux déjà me sentir obsédé par ça.

Quelqu’un d’autre a dit: “Je suis tellement excité pour ce film que c’est fou. The Cocaine Bear est la plus grande chose qui soit jamais arrivée dans l’histoire.”

Le film très attendu, réalisé par Elizabeth Banks, est censé être le dernier film de la star de Goodfellas, Ray Liotta, décédé dans son sommeil plus tôt cette année.

Il détaille l’histoire de l’ours en surdose qui a été retrouvé au milieu de la forêt nationale de Chattahoochee en 1985 après avoir ingéré des millions de livres de cocaïne.

“Son estomac était littéralement rempli à ras bord de cocaïne”, a déclaré le médecin légiste qui a examiné l’ours aux propriétaires de Kentucky for Kentucky, une boutique qui fait la promotion de l’État.

“Aucun mammifère sur la planète ne pourrait survivre à cela.

“Hémorragie cérébrale, insuffisance respiratoire, hyperthermie, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral. Vous l’appelez, cet ours l’a eu.”

La découverte de l’ours était liée au cas mystérieux de l’ex-flic Andrew Thornton II qui a été retrouvé mort dans une allée du Tennessee avec un parachute défaillant sur le dos.

L’homme de 40 ans transportait des milliers d’espèces et deux pistolets, et portait des lunettes de vision nocturne, un gilet pare-balles et des mocassins Gucci aux pieds.

En provenance de Colombie, le trafiquant de drogue larguait des paquets de cocaïne de l’avion au-dessus de la Géorgie – dont l’un a été trouvé par l’ours.

Il a ensuite sauté lui-même avec le reste attaché à sa taille – l’avion abandonné a été laissé sur pilote automatique et il s’est écrasé sur un flanc de montagne en Caroline du Nord.

Selon le Georgia Bureau of Investigation, Thornton “s’est cogné la tête contre la queue de l’avion” en sautant et n’a pas réussi à ouvrir son parachute alors qu’il plongeait au sol.

Les flics pensaient qu’il prévoyait de rencontrer quelqu’un lorsqu’il a atterri, et les enquêteurs retraçant la trajectoire de vol de son avion ont finalement trouvé neuf sacs polochons de cocaïne.

Trois mois après la chute de Thornton, l’ours noir qui a trouvé le dixième sac de sport a été retrouvé mort dans la forêt.

Le médecin légiste a donné la carcasse à un ami taxidermiste qui a empaillé l’ours, et elle a été exposée dans un centre d’accueil dans la forêt.

Lorsqu’un incendie de forêt a balayé la forêt dans les années 90, les employés du centre ont sauvé l’ours et certains de leurs autres trésors des flammes en les entreposant.

Mais il a été volé et vendu à un prêteur sur gage – qui l’a ensuite vendu à la légende de la musique country Waylon Jennings.

Il l’a donné à un ami et, lorsque celui-ci est décédé, il l’a acheté pour 200 $ lors d’une vente aux enchères de sa succession.

L’acheteur, Zhu T’ang, dirigeait un magasin de médecine chinoise à Reno, Nevada, où l’ours se tenait comme décoration.

“Au début, il voulait le garder dans notre salon mais je ne l’aurais pas”, a déclaré la veuve de Zhu à Kentucky pour Kentcuky.

“Ça m’a fait peur. Je l’ai obligé à l’emmener au magasin.”

Zhu n’avait aucune idée de l’histoire de la cocaïne sauvage de l’ours, pas plus que sa veuve, qui a vendu l’ours au Kentucky pour les propriétaires du Kentucky lorsqu’ils l’ont retrouvé.

À ce jour, Cocaine Bear est exposé au Fun Mall à Lexington, Kentucky, en tant qu’attraction touristique.

Thornton est issu d’un milieu privilégié avant de servir comme parachutiste en République dominicaine.

Il a ensuite rejoint le département de police du comté urbain de Lexington-Fayette en 1968, devenant finalement membre de son équipe de stupéfiants, tout en suivant des cours du soir pour se former en tant qu’avocat.

Une Drug Enforcement Administration qui a travaillé avec Thornton sur des enquêtes sur les stupéfiants dans les années 70 l’a qualifié de “personnalité de type paramilitaire 007” et “d’aventurier poussé par des montées d’adrénaline” qui a fini par s’ennuyer avec le travail de la police, rapporte le Washington Post.

Mais les balles n’ont pas pénétré le gilet pare-balles qu’il portait et les flics ont conclu que la fusillade avait été mise en scène pour persuader le juge que sa vie serait en danger s’il était emprisonné.

Il a été condamné à six mois pour complot lié au cannabis – mais cela ne l’a pas dissuadé de ses opérations de trafic de drogue qui ont finalement conduit à sa mort.

Le film fou montre un ours en train de manger des paquets de coca tombés du ciel Crédit : Universal Pictures